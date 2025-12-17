В России с 2026 года изменят правила бронирования гостиниц

Туристы смогут заселиться в отели по водительскому удостоверению

С 1 января 2026 года туристы смогут заселиться в российские отели по водительскому удостоверению и без потерь отменить бронь за день до заезда. Об этом сообщил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев, его слова приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нормативную базу обновят в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Изменения коснутся не только гостиниц, но и баз отдыха, кемпингов и прочих мест размещения гостей.

Также гостиницы обяжут ждать гостя одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронь больше не смогут до истечения данного срока.

Кроме того, если турист откажется заселяться в гостиницу до дня заезда, то ему вернут оплату в полном размере. Однако если гость отменил бронь поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не пришел, то с него возьмут плату за сутки проживания в номере.

Еще гостиницам разрешили в одностороннем порядке отказать предоставлять номер, но взамен полностью возместить туристу убытки.

