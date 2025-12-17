В Татарстане назвали победителей конкурса «Инновация года — 2025»

В пяти номинациях были отмечены 25 человек, в том числе школьники и студенты

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане назвали победителей конкурса «Инновация года — 2025». Ими стали 25 человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Инвестиционно-венчурного фонда республики.

В номинации для школьников «Перспектива» были отмечены Глеб Смородинов («Бинофор»), Владимир Байрон («АгроБиоПласт: Экологичный биопластик»), Алиса Логинова и Малика Шигапова (проект по получению комплексов гиперразветвленного полиэфирополиамида), Азалия Казаргельдинова (автоматизированное квантово-химическое моделирование с использованием методов машинного обучения), Ярослав Блинков («Бюджетный SOC»).

Напомним, «Бинофор» — это устройство для лечения косоглазия. Казанский одиннадцатиклассник разработал его, чтобы помочь младшей сестре. Подробнее о прорывных решениях, предложенных школьниками, читайте в репортаже «Реального времени» с очной защиты проектов.



Устройство «Бинофор». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В номинации «Студенческий стартап» победителями стали Керим Нагиев (технология лечения бокового амиотрофического склероза на основе интраназального введения микровезикул), Жамшед Пулотов (SuperConducting Spin Technologies), Артем Юриков (автономное судно для очистки поверхности водоемов), Резеда Шигапова (аденоассоциированные вирусы для таргетной оптогенетической стимуляции нейропластичности), Руслан Талибуллин (устройство очистки бурового раствора).

В номинации «Интеллектуальная собственность» лучшие проекты презентовали Евгения Тарасова (антимикробное средство с ранозаживляющим эффектом для лечения заболеваний конечностей крупного рогатого скота), Ильдар Нурмеев (способ лазерного удаления пиогенной гранулемы), Зухра Габдрахманова (способ изготовления рабочего колеса центробежного компрессора из аустенитно-мартенситной стали), Шамиль Биктимеров (винтовой маслозаполненный компрессор с золотниковым регулятором производительности), Нафис Назимов (способ стимулирования процесса добычи нефти).

В номинации «Технологическая компания» лучшими стали Елена Коган («Роза Цветов»), Ленар Гилязов (трехкоординатный цифровой сейсмометр), Сергей Нестеров (УППС химстойкий 825ESM), Юлия Фукина (образовательный комплекс «Просто космос»), Анастасия Голованова (импрегнированная стеклоармированная лента). В номинации «Корпоративная инновация» были отмечены ГК «Миррико», ПАО «Таттелеком», ООО «БС-Платформа» (Холдинг ТАГРАС), ООО «ТНГ-групп», ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина».



Церемонии награждения пройдут на коллегиях министерств и ведомств Татарстана и на Российском венчурном форуме.

Галия Гарифуллина