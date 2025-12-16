Налоговые долги россиян достигли рекорда, бизнес-патриоты выступили против налички, за детей дадут миллион

Еженедельный обзор налоговых новостей в России

За прошедшую неделю в России продолжили работать над налоговой сферой. Новостей за последние семь дней накопилось много, но главная тенденция сохранилась. В стране задан тренд по обелению экономики, и власти придерживаются этой политической линии. Хотя не забывают и о поблажках населению. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Рост налоговых долгов россиян



Долги по налогам в России достигли рекордного показателя. На конец октября россияне и бизнес накопили почти 3,3 трлн рублей в качестве задолженностей, что на 20% больше прошлогоднего показателя. При этом большую часть этой суммы «съедают» налоговые штрафы и пени, расчеты по которым завязаны с ключевой ставкой Центробанка. Среди неплательщиков доля малых компаний составляет четверть от общего долга — 23%. Остальное накопили граждане и крупный бизнес. В этом плане налоговой должно помочь нововведение, позволяющее с 1 ноября взыскивать долги с физлиц без обращения в суд.

Любопытно, что рост долгов совпал с увеличением поступлений от взыскания с налогоплательщиков-должников. С начала года налоговики взыскали на 513 млрд рублей больше, чем в прошлом отчетном годовом периоде. В этом большую роль сыграло появление единого налогового счета (ЕНС), что увеличило автоматизацию процесса. Также зафиксирован рост собираемости налогов. За период с января по сентябрь в федеральный бюджет поступило на 82% больше средств от налога на прибыль, на 87% больше от НДФЛ и на 23% больше от НДС, чем в прошлом году.

Все это позволяет понять причины роста долгов у налогоплательщиков. Во-первых, в России повысилось качество администрирования налогов. Во-вторых, сложнее стало использовать схемы ухода от налогообложения и дробления бизнеса. В-третьих, инфляция в стране не стоит на месте и повышает налогооблагаемую базу, что приводит к увеличению налоговых платежей и долгов по ним.

Новая семейная выплата

В России с нового года появится новая семейная выплата, по своему функционалу напоминающая один из видов социального вычета. Так, предлагается возвращать часть уплаченных налогов гражданам, имеющим двух и более детей при среднедушевом доходе не выше 1,5 прожиточного минимума региона. По версии чиновников, размер такой выплаты может превысить 100 тысяч рублей.

Но верится в такие суммы с трудом. Схема возврата будет похожа на вычеты, поэтому их размер напрямую связан с зарплатой работника. Нововведение направлено на многодетные семьи, для которых расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а что будет уплачено свыше этого — вернется обратно в виде семейной выплаты. Желающим получить «вычет» придется подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. При этом вернуть уплаченное сможет каждый из работающих родителей, подпадающих под изначальные условия.

— Эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей, — заявил президент России Владимир Путин. Какой она окажется на деле, предстоит узнать к середине следующего года.

«Бизнес-патриотизм» выступил против налички

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма выступила с призывом ужесточить контроль за наличными расчетами в России. С таким предложением выступил глава организации Рахман Янсуков, обратившись к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он убежден, что недостаточный контроль за наличкой приводит к потерям бюджета и ставит бизнес в неравные условия. В связи с этим инициатор обращения предлагает обязать предпринимателей, работающих с населением, принимать оплату за продукцию и услуги банковскими картами.

Через пару дней после такой инициативы в России расширили права Росфинмониторинга. Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему получать данные обо всех переводах через Национальную систему платежных карт (НСПК) и Систему быстрых платежей (СБП). Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. На сегодняшний день такие данные приходилось запрашивать напрямую у банков. С сентября нагрузка с них спадет и Росфинмониторинг сможет решать эти вопросы без лишней «банковской прокладки».

Очевидно, это только первые шаги на пути к обелению экономики, к чему активно призывает Владимир Путин.

— Вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания, — в очередной раз на неделе напомнил чиновникам президент.

Миллионный вычет за ребенка

С января 2026 года работодатели получат право выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка. Об изменениях сообщил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что раньше эта сумма ограничивалась 50 тысячами рублей. При этом отныне такие выплаты не только не будут облагаться налогами и страховыми взносами, а еще и уменьшать налог на прибыль.

Впрочем, данное изменение больше коснется неналоговую сторону вопроса для общества. Подобная выплата даст дополнительную возможность для крупного бизнеса привлекать квалифицированные кадры. При прочих равных условиях соискатели наверняка выберут того работодателя, который платит за рождение ребенка. Кроме этого, выплата в 1 млн рублей может «помочь» мелким компаниям выводить деньги со счета через рожениц. Целый миллион без налогообложения и с легальным включением в расходы — звучит заманчиво.

Короткой строкой

Самозанятые получили возможность получать больничный. Но за это придется платить самим. С 1 января в России вступят в силу поправки в нормы по соцстрахованию граждан. Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные, если в месяц будут перечислять определенные страховые суммы. Размер выплат зависит от желаемой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. В первом случае каждый месяц надо платить 1344 рубля, во втором — 1920 рублей.

В Госдуме предложили НДФЛ богатых россиян распределить по бедным регионам страны. Так, инициатива предполагает, что россиянин с 15%-й ставкой налога получит возможность сменить налоговую регистрацию с Москвы на другие регионы. В таком случае их НДФЛ будет напрямую пополнять местные бюджеты, что поможет системно решить проблему с финансами в отдаленных местностях страны.

Российские налоговики больше не получают финансовую информацию в автоматическом режиме из таких стран, как Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос. Зато в перечень государств, откуда данные теперь идут в ФНС России, включены Молдова, Монголия, Кения, Уганда, Таиланд, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сен-Мартен. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.