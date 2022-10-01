В Татарстане представили сервис общественных перевозок по требованию «Челнок»

На научно-исследовательской площадке НТЦ ПАО «КАМАЗ» представили проект «Челнок» — сервис общественных перевозок по требованию. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Основной принцип проекта — это адаптивный транспорт, отвечающий различным требованиям пассажира. Автобус может на ходу менять маршрут, в зависимости от появляющихся новых заказов, собирать пассажиров «по пути», выбирать в качестве остановки любую точку в зоне обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил задумку и подчеркнул, что все, что работает на благо граждан, нужно пробовать и внедрять в использование.

Сегодня Миинпромторг Татарстана, КФУ и КАМАЗ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о партнерстве в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития России.



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Татьяна Леухина