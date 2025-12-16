Мосгорсуд «скостил» Ильшату Гафурову 4 года и отменил взыскание 60 миллионов в пользу потерпевших

По решению апелляционной инстанции бывшему ректору КФУ предстоит отправка в колонию строгого режима на 18 лет

Сегодня Мосгорсуд поправил приговор бывшему ректору КФУ и экс-главе Елабужского района Ильшату Гафурову. Срок его посадки снизили с 22 до 18 лет колонии строгого режима, а приговор в части взыскания 60 млн в пользу потерпевших отменен, иски предстоит рассмотреть в гражданском порядке, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

Смягчение наказания в первую очередь связано с тем, что апелляционная инстанция посчитала нужным объединить два эпизода тяжких обвинений Гафурова в один, длящийся, и квалифицировать его как подстрекательство к убийству елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова. Ранее его обвиняли еще и в подстрекательстве к приготовлению к этому преступлению.

Как выяснило «Реальное время», осужденный и его адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение в кассации. Из назначенного срока Гафуров отсидел без малого 4 года. Свободы его лишили в декабре 2021 года, задержали в Казани и увезли в Москву, где суд санкционировал арест.

В прениях Савеловского суда гособвинитель Милана Дигаева запрашивала для Ильшата Гафурова 25 лет лишения свободы, а также просила удовлетворить гражданские иски о компенсации морального вреда в пользу вдовы и двух детей покойного Исрафилова на общую сумму 185 млн рублей. Сам подсудимый и его адвокаты настаивали на полном оправдании, однако звучало и предложение о прекращении преследования по нереабилитирующему основанию — за сроком давности.

24 мая 2025 года суд вынес обвинительный приговор, наказал Ильшата Гафурова сроком в 22 года колонии строгого режима и взыскал с него в пользу потерпевших 60 млн рублей.

Напомним, Айдара Исрафилова расстреляли на выходе с рынка в московском спорткомплексе «ЦСКА» 29 августа 1999 года. Киллер Алексей Олесик до сих пор находится в розыске. Организатор убийства Рузаль Асадуллин из «двадцатьдевятников» отбывает срок за это и другие преступления в составе банды, а вот Айрат Шакиров перед судом уже не предстанет — убит в 2001-м.

По версии силовиков, был приближенным Исрафилова, выманил его в Москву, передал исполнителям убийства маршрут, а также оружие и деньги. При этом установлено: в июне-июле 1999-го за Исрафиловым уже охотились убийцы, организация была поручена Хисамутдинову, но в последний момент исполнитель отказался нажимать на курок и рассказал депутату, что его «заказали».

Гафурову инкриминировали подстрекательство к убийству по событиям августа и подстрекательство к приготовлению к тяжкому преступлению по истории несостоявшегося покушения — якобы он дважды обращался с просьбой к лидеру ОПГ «29-й комплекс» Саляхову с просьбой организовать это убийство, используя давние «дружеские и доверительные отношения».

Гафуров уверял — таких встреч и отношений никогда не было и ни одного объективного доказательства обратному не представлено.

В своих апелляционных жалобах осужденный и его адвокаты указали на букет нарушений, допущенных судом при рассмотрении дела. Так, по их мнению, в основу приговора положены основанные на версии силовиков показания родных Исрафилова о событиях, свидетелями которых они не являлись, показания лидера ОПС «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, данные им без подписки об уголовной ответственности — в статусе обвиняемого. Кроме того, при оценке доказательств судья Ольга Чистова умышленно, как считают защитники, проигнорировала те слова свидетелей, что они давали в суде, положив в основу итогового решения данные из протоколов допросов в СК.

Незаконно, как полагают адвокаты, к материалам дела не приобщили протоколы допросов тех же свидетелей, которые они давали по основному делу «29-го комплекса» и выделенному — в отношении Рузаля Асадуллина. Кроме того, суд проигнорировал факт добровольного признания осужденного авторитета ОПС Юрия Еременко, заявившего об оговоре Гафурова после уговоров силовиков, обещавших помочь с операцией по зрению.

При этом в ходе прений адвокат Ольга Нарышкина предлагала суду в случае несогласия с доводами защиты прекратить преследование ее клиента ввиду истечения 15-летнего срока давности. Судья Ольга Чистова уточняла у Гафурова — согласен ли он на такое прекращение по нереабилитирующему основанию. Ответ был утвердительным.



Ирина Плотникова