Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом в Стамбуле

Председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир», президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле:

— От имени татарстанцев, от меня лично примите глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей в Стамбуле. Искренне скорбим вместе с братским народом Турции, просим передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.



Взрыв произошел в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль. В настоящее время проход на нее закрыт, а полицейские эвакуировали все прилегающие к ней улицы. Стоит отметить, что взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. После взрыва ведомство сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли бы пострадать. Пострадали трое российских граждан. Угрозы их жизням нет, сообщили в генконсульстве РФ. Всего в результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения.

Власти квалифицировали взрыв как теракт. Его совершила гражданка Сирии, которая была направлена из города Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), говорится в сообщении управления безопасности Стамбула.