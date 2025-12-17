Дублер Оренбургского тракта признан Минэкономразвития эффективным проектом

Экономия времени движения составит примерно 2,6 минуты на километр пути против средней экономии в 0,9 минуты

Фото: Динар Фатыхов

Участок автомобильной дороги протяженностью 6,7 километра от района Лесная Поляна до трассы Столбище — Атабаево одобрен Министерством экономического развития России.

По оценкам ведомства, новая трасса обеспечит высокую пропускную способность — около 48 тысяч транспортных средств ежедневно к 2040 году, значительно превосходящую показатели аналогичных проектов группы (среднее значение составляет всего 20,9 тысячи). Экономия времени движения составит примерно 2,6 минуты на километр пути против средней экономии в 0,9 минуты.

Документ подтверждает значимость проекта для перспективного расширения транспортной инфраструктуры Казанской агломерации, особенно в Лаишевском направлении. Новая дорога включена в утвержденную схему территориального планирования региона.

Кроме того, отмечается, что федеральное финансирование сможет компенсировать значительную долю расходов на строительство, покрывая более половины затрат. Сейчас специалисты рассматривают разные варианты расположения будущей магистрали.

Ариана Ранцева