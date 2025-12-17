За распространение фильмов, негативно влияющих на традиционные ценности, назначат штраф до 5 млн рублей

Депутат Государственной Думы Антон Немкин объявил о подготовке законопроекта, вводящего серьезные санкции за распространение кинофильмов, нарушающих запрет на демонстрацию материалов, негативно влияющих на традиционные российские духовно-нравственные устои, пишет ТАСС.

Как пояснил парламентарий, владельцы онлайн-сервисов и соцсетей столкнутся с крупными штрафами в размере до 1 миллиона рублей для компаний и до 200 тысяч рублей для сотрудников организаций, нарушивших правила. Для частных пользователей размер штрафа достигает 20 тысяч рублей. Повторное нарушение предполагает увеличение штрафов до 5 миллионов рублей для юрлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для физических лиц.

Немкин также подчеркнул, что новые меры коснутся исключительно новых фильмов, снятых после вступления закона в силу. Произведения, вышедшие ранее либо получившие прокатное удостоверение до принятия поправок, останутся вне зоны риска.

Контроль над исполнением нового закона планируется поручить Министерству культуры России, а расследование нарушений — передать в ведение Роскомнадзора. Рассматривать дела об административных нарушениях будут районные суды.

Данный законопроект продолжает серию мер, направленных на защиту традиционных ценностей российского общества.

Ариана Ранцева