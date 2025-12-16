Кудерметова и Маринов — лучшие среди спортсменов, южноафриканец — среди тренеров

В Казани подвели спортивные итоги уходящего года

Фото: Артем Дергунов

В Казани прошла церемония вручения премии «Спортсмен года — 2025». Мероприятие состоялось в IT-парке имени Б. Рамеева. Сенсации не случилось, лучшими спортсменами Татарстана в уходящем году признали уже прославленных теннисистку Веронику Кудерметову и гимнаста Даниела Маринова. Для обоих спортсменов это вторая подобная награда. Что смущает в победителях и как оценить спортивный год для республики — в материале «Реального времени».

«Татарстан — лидер спортивной России»



Официальная часть мероприятия «Спортсмен года — 2025» стартовала с зажигательного танца под видеоряд в честь 80-летия Дня Победы. Организаторы чуть переформатировали громкое название, связанное с Великой Отечественной войной, переделав его под «80 лет побед», пройдя по очень тонкому льду «пафосности».

Первое слово для открытия торжества дали министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Его речь стала скорее докладом о проделанной работе. Гордиться главе ведомства было много чем. За год Татарстан установил необычный для страны рекорд, проведя 13 чемпионатов России в Казани (а всего — более 70 мероприятий). Еще организовал матч за Суперкубок по футболу и «отправил» лыжников на международные старты (впервые из россиян с весны 2022 года). И это помимо кучи побед татарстанских спортсменов на крупных соревнованиях.

— Провожая год, отмечу, что он был насыщенным, результативным, несмотря на то, что сегодня отсутствует возможность проведения крупных международных соревнований. Мы сконцентрировались на внутренних турнирах: мы провели более 70 крупномасштабных мероприятий. Только чемпионатов России мы провели 13 — это рекордное количество за всю историю. Мы показали результативный год, наши спортсмены завоевали более 40 титулов чемпионов страны, а с чемпионата мира в Сингапуре привезли первое в истории республики золото по плаванию. Татарстан заслуженно является лидером спортивной России, — выступил Леонов перед собравшимися.

Между тем высокопоставленных гостей на мероприятии оказалось меньше прежнего. Многие из руководителей-победителей отправили получать награды своих помощников и заместителей. Не прибыли и некоторые спортсмены. Кто-то находится в заслуженном отпуске, а кто-то уже готовится к следующему сезону на тренировочных сборах со сборной России.

Кудерметова и Маринов заслужили победу

Ответ на главный вопрос дня, кого признают лучшими спортсменами Татарстана, был получен в фойе IT-парка имени Б. Рамеева. Незадолго до начала официальной церемонии прошел фуршет, где самыми популярными стали теннисистка Вероника Кудерметова и гимнаст Даниел Маринов. Спортсмены-чемпионы такого калибра редко посещают подобные мероприятия, если они не приглашены в качестве будущих победителей. Поэтому оставалось лишь дождаться официального объявления.

Так оно в итоге и вышло. Кудерметова стала лучшей спортсменкой года в Татарстане, а Маринов — первенствовал у мужчин. Для обоих эта награда уже вторая. Даниел выигрывал «Спортсмена года» в 2023-м, а Вероника — в 2022-м. Возможно, поэтому все прошло немного буднично.

Хотя не сказать, что победители не заслужили новой награды. Кудерметова в этом году впервые в карьере выиграла на турнире Большого шлема — в Уимблдоне в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. С ней же она победила на итоговом турнире WTA в ноябре. Интересно, что в 2022 году Кудерметова тоже стала лучшей в Татарстане после победы на итоговом турнире и тоже в паре с бельгийкой.

— Два последних сезона для меня складывались не слишком удачно. Были травмы, а результаты — не те, на которые рассчитывала. Этот сезон сложился благоприятно для меня. Первая победа на турнире Большого шлема, еще одна победа в итоговом турнире. В одиночном разряде я начала подниматься в рейтинге на более высокие позиции. В целом сезон для меня был позитивным. Главное, я здорова. Надеюсь, что результаты будут все лучше и лучше, — прокомментировала свою победу Кудерметова.

В победе Вероники немного смущал тот факт, что ее родная сестренка Полина на днях сменила спортивное гражданство. Теперь в семье казанских теннисисток одна из них выступает за Россию, а другая — за Узбекистан. Организаторов этот факт никак не смутил.

У Маринова все еще проще. Татарстанский гимнаст героически завоевал шесть медалей на чемпионате России и бронзу на чемпионате мира с не восстановленным до конца травмированным плечом.

— Все было круто. Мне впервые удалось поучаствовать в таком масштабном соревновании, как чемпионат мира. Рад, что сумел завоевать медаль в дисциплине «Параллельные брусья». Также на чемпионате России завоевал шесть медалей. Самое главное, что мне удалось вернуться на старты после травмы, восстановиться и достойно выступить на турнирах, — сказал Маринов.

Лучший клуб — «Стрела-Ак Барс», лучший тренер — ДжейПи Нил

Лучшей спортивной командой республики был признан регбийный клуб «Стрела-Ак Барс». Других вариантов и не было. Подопечные ДжейПи Нила выиграли все три турнира, в которых принимали участие. В апреле команда победила в Суперкубке России, затем впервые стала чемпионом страны по регби, а в сентябре — обладателем Кубка России. Так что неудивительно, что лучшим тренером Татарстана в командных видах спорта стал именно южноафриканский специалист. Нил приехать на мероприятие не смог, но записал видеообращение, где поблагодарил раиса республики Рустама Минниханова и закончил свою речь призывом «Алга, Татарстан».

Также среди тренеров была отмечена работа Радика Курмангалина, Фархода Исмаилова и Бари Сулейманова. Стоит отметить, что неолимпийские виды спорта не остались незамеченными и в других номинациях. Так, лучшими спортсменами признали бильярдистку Диану Миронову и самбиста Ренаса Зайнутдинова. Оба могли бы претендовать на главные призы, но все-таки бильярд и самбо не так популярны у массового зрителя. У паралимпийцев лучшими объявили Галину Гороховатченко и Павла Куликова.

Остальных лауреатов было так много, что внимание им уделили минимальное. Впрочем, большинство из номинантов даже не пришли за наградой. Вместо руководителей районов выходили местные замы-ноунеймы, а отсутствующих спортсменов заменяли картинки на большом экране. Тут не обошлось без новейших трендов — фотографии были «оживлены» ИИ: улыбались и довольно качали головами.

Специальными наградами были удостоены те, кто заслужил, но до главных номинаций недотянул. В частности, отметили достижения баскетбольного клуба «Крылья Барса» по баскетболу на колясках, главы Федерации футбола Татарстана Александра Гусева, прыгуна в воду Никиты Шлейхера, Ильназа Рамазанова и Ильфата Миннегалиева из кореша, Назипа Миникаева из брейкинга, Дмитрия Голубцова из пулевой стрельбы, команды «КАМАЗ-мастер», Ольги Павловой и Альберта Багаутдинова.

В целом от мероприятия осталась какая-то недосказанность. С одной стороны, Кудерметова и Маринов заслужили победу в главных номинациях. С другой, они уже становились лучшими спортсменами Татарстана, поэтому их успех не вызвал никакого удивления.

