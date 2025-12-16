Новости спорта

Кудерметова и Маринов — лучшие среди спортсменов, южноафриканец — среди тренеров

20:40, 16.12.2025

В Казани подвели спортивные итоги уходящего года

Кудерметова и Маринов — лучшие среди спортсменов, южноафриканец — среди тренеров
Фото: Артем Дергунов

В Казани прошла церемония вручения премии «Спортсмен года — 2025». Мероприятие состоялось в IT-парке имени Б. Рамеева. Сенсации не случилось, лучшими спортсменами Татарстана в уходящем году признали уже прославленных теннисистку Веронику Кудерметову и гимнаста Даниела Маринова. Для обоих спортсменов это вторая подобная награда. Что смущает в победителях и как оценить спортивный год для республики — в материале «Реального времени».

«Татарстан — лидер спортивной России»

Официальная часть мероприятия «Спортсмен года — 2025» стартовала с зажигательного танца под видеоряд в честь 80-летия Дня Победы. Организаторы чуть переформатировали громкое название, связанное с Великой Отечественной войной, переделав его под «80 лет побед», пройдя по очень тонкому льду «пафосности».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первое слово для открытия торжества дали министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. Его речь стала скорее докладом о проделанной работе. Гордиться главе ведомства было много чем. За год Татарстан установил необычный для страны рекорд, проведя 13 чемпионатов России в Казани (а всего — более 70 мероприятий). Еще организовал матч за Суперкубок по футболу и «отправил» лыжников на международные старты (впервые из россиян с весны 2022 года). И это помимо кучи побед татарстанских спортсменов на крупных соревнованиях.

— Провожая год, отмечу, что он был насыщенным, результативным, несмотря на то, что сегодня отсутствует возможность проведения крупных международных соревнований. Мы сконцентрировались на внутренних турнирах: мы провели более 70 крупномасштабных мероприятий. Только чемпионатов России мы провели 13 — это рекордное количество за всю историю. Мы показали результативный год, наши спортсмены завоевали более 40 титулов чемпионов страны, а с чемпионата мира в Сингапуре привезли первое в истории республики золото по плаванию. Татарстан заслуженно является лидером спортивной России, — выступил Леонов перед собравшимися.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Между тем высокопоставленных гостей на мероприятии оказалось меньше прежнего. Многие из руководителей-победителей отправили получать награды своих помощников и заместителей. Не прибыли и некоторые спортсмены. Кто-то находится в заслуженном отпуске, а кто-то уже готовится к следующему сезону на тренировочных сборах со сборной России.

Кудерметова и Маринов заслужили победу

Ответ на главный вопрос дня, кого признают лучшими спортсменами Татарстана, был получен в фойе IT-парка имени Б. Рамеева. Незадолго до начала официальной церемонии прошел фуршет, где самыми популярными стали теннисистка Вероника Кудерметова и гимнаст Даниел Маринов. Спортсмены-чемпионы такого калибра редко посещают подобные мероприятия, если они не приглашены в качестве будущих победителей. Поэтому оставалось лишь дождаться официального объявления.

Так оно в итоге и вышло. Кудерметова стала лучшей спортсменкой года в Татарстане, а Маринов — первенствовал у мужчин. Для обоих эта награда уже вторая. Даниел выигрывал «Спортсмена года» в 2023-м, а Вероника — в 2022-м. Возможно, поэтому все прошло немного буднично.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Хотя не сказать, что победители не заслужили новой награды. Кудерметова в этом году впервые в карьере выиграла на турнире Большого шлема — в Уимблдоне в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. С ней же она победила на итоговом турнире WTA в ноябре. Интересно, что в 2022 году Кудерметова тоже стала лучшей в Татарстане после победы на итоговом турнире и тоже в паре с бельгийкой.

— Два последних сезона для меня складывались не слишком удачно. Были травмы, а результаты — не те, на которые рассчитывала. Этот сезон сложился благоприятно для меня. Первая победа на турнире Большого шлема, еще одна победа в итоговом турнире. В одиночном разряде я начала подниматься в рейтинге на более высокие позиции. В целом сезон для меня был позитивным. Главное, я здорова. Надеюсь, что результаты будут все лучше и лучше, — прокомментировала свою победу Кудерметова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В победе Вероники немного смущал тот факт, что ее родная сестренка Полина на днях сменила спортивное гражданство. Теперь в семье казанских теннисисток одна из них выступает за Россию, а другая — за Узбекистан. Организаторов этот факт никак не смутил.

У Маринова все еще проще. Татарстанский гимнаст героически завоевал шесть медалей на чемпионате России и бронзу на чемпионате мира с не восстановленным до конца травмированным плечом.

— Все было круто. Мне впервые удалось поучаствовать в таком масштабном соревновании, как чемпионат мира. Рад, что сумел завоевать медаль в дисциплине «Параллельные брусья». Также на чемпионате России завоевал шесть медалей. Самое главное, что мне удалось вернуться на старты после травмы, восстановиться и достойно выступить на турнирах, — сказал Маринов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лучший клуб — «Стрела-Ак Барс», лучший тренер — ДжейПи Нил

Лучшей спортивной командой республики был признан регбийный клуб «Стрела-Ак Барс». Других вариантов и не было. Подопечные ДжейПи Нила выиграли все три турнира, в которых принимали участие. В апреле команда победила в Суперкубке России, затем впервые стала чемпионом страны по регби, а в сентябре — обладателем Кубка России. Так что неудивительно, что лучшим тренером Татарстана в командных видах спорта стал именно южноафриканский специалист. Нил приехать на мероприятие не смог, но записал видеообращение, где поблагодарил раиса республики Рустама Минниханова и закончил свою речь призывом «Алга, Татарстан».

Также среди тренеров была отмечена работа Радика Курмангалина, Фархода Исмаилова и Бари Сулейманова. Стоит отметить, что неолимпийские виды спорта не остались незамеченными и в других номинациях. Так, лучшими спортсменами признали бильярдистку Диану Миронову и самбиста Ренаса Зайнутдинова. Оба могли бы претендовать на главные призы, но все-таки бильярд и самбо не так популярны у массового зрителя. У паралимпийцев лучшими объявили Галину Гороховатченко и Павла Куликова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Остальных лауреатов было так много, что внимание им уделили минимальное. Впрочем, большинство из номинантов даже не пришли за наградой. Вместо руководителей районов выходили местные замы-ноунеймы, а отсутствующих спортсменов заменяли картинки на большом экране. Тут не обошлось без новейших трендов — фотографии были «оживлены» ИИ: улыбались и довольно качали головами.

Специальными наградами были удостоены те, кто заслужил, но до главных номинаций недотянул. В частности, отметили достижения баскетбольного клуба «Крылья Барса» по баскетболу на колясках, главы Федерации футбола Татарстана Александра Гусева, прыгуна в воду Никиты Шлейхера, Ильназа Рамазанова и Ильфата Миннегалиева из кореша, Назипа Миникаева из брейкинга, Дмитрия Голубцова из пулевой стрельбы, команды «КАМАЗ-мастер», Ольги Павловой и Альберта Багаутдинова.

В целом от мероприятия осталась какая-то недосказанность. С одной стороны, Кудерметова и Маринов заслужили победу в главных номинациях. С другой, они уже становились лучшими спортсменами Татарстана, поэтому их успех не вызвал никакого удивления.

Зульфат Шафигуллин

СпортОбщество Татарстан

