Александр Иванов: «Когда показываю медали, новые знакомые в шок впадают»

Эксклюзивное интервью с вице-капитаном БК «Крылья Барса»

Фото: Реальное время

Двукратные чемпионы страны по баскетболу на колясках — казанская команда «Крылья Барса» — вышли из кратковременного отпуска, возобновив тренировочный процесс. Воспользовавшись тем, что он проходит в Казани, редакция «Реального времени» пообщалась с вице-капитаном сильнейшего коллектива страны Александром Ивановым.

«Отказало разом все: руки, ноги, плюс голос сел, так что я даже не могу позвать о помощи»

— Александр, расскажите о вашей травме и знакомстве с командой «Крылья Барса».

— Я родился 15 февраля 1988 года в Казани. Здесь же и получил травму, когда в 23 года, в 2011 году, на Казанке, около поселка Борисоглебский, сломал шейный позвонок, неудачно нырнув. Это был компрессионный перелом самого последнего в шейном отделе седьмого позвонка, и осколок пошел внутрь, повредив спинной мозг. Все произошло в один миг, когда я забежал в воду, чтобы сразу окунуться, и видимо при этом сильно оттолкнулся ногами, поскольку воткнулся в дно головой. Пытался вынырнуть из воды, потому, что отказало разом все, руки, ноги, плюс голос сел, так что я даже не мог позвать о помощи. К счастью, рядом находился мой племянник, с которым у меня разница в возрасте пять лет. Ему на тот момент было 18, он и спас меня, по сути. «Скорая» приехала через полчаса, а через час я был уже на операционном столе.

В итоге я часто бывал в реабилитационных центрах, и видел людей, которые пострадали по чужой вине, аварии или чем-то подобном. Но в моем случае винить некого. Поскольку это некий груз на душе, когда ты оказываешься в таком положении по вине другого человека.

— Чем вы занимались на тот момент и как узнали о баскетболе на колясках?

— Я окончил Казанский авиационный техникум, который находится рядом с базой «Рубина». Правда, не стал работать по профессии, и в момент травмы получал высшее образование, поступив учиться на психолога в КСЮИ, Казанский социально-юридический институт. По сути, до получения травмы, у меня не было профессии, к которой мог бы обратиться. Ездил года четыре по реабилитационным центрам, и в одном из них в 2015 году от заведующей отделением Лилии Яфазовны, фамилию, увы, не вспомню, узнал о существовании баскетбола на колясках.

Съездил на базу команды, которая к тому времени уже располагалась в «Тулпаре», проникся идеей о занятиях спортом и начал решать проблемы с поездками на тренировки. У меня были права, но машины на тот момент не было, и тут я быстро приобрел автомобиль, чтобы из Авиастроительного района, где живу, ездить в Приволжский, иными словами, из одного конца Казани в другой. Машина, понятное дело, с ручным управлением, хотя инстинкты на тот момент еще действовали, я то и дело хотел нажать на педаль газа или тормоза ногой. Руки у меня уже восстановились, окрепли, потому что я постоянно занимался их восстановлением, а не просто механически выполнял то, что скажут.

«Крылья Барса». Реальное время / realnoevremya.ru

«Уже став спортсменом-колясочником, я отдал сына в хоккей, и он до сих пор им занимается»

— А вы в детстве занимались спортом?

— Футбол был в спортклубе «Мотор», который в советские времена назывался СК им. Урицкого, но мои занятия попали на период развала страны, девяностые годы, и никаких перспектив в спорте у нас особо не было, никто из группы в итоге не стал профессиональным спортсменом. Кстати, уже став сам спортсменом-колясочником, я отдал сына в хоккей, и он до сих пор им занимается, играя вратарем. Начинал со школы «Форварда», где работала мама хоккеиста «Ак Барса» Альберта Яруллина, которая помогала осваиваться в хоккее. Мы там начинали, затем сын перешел в казанское «Динамо», сейчас в ижевской «Ижстали».

Что касается меня, то на начальном этапе занятий для меня главное было выбраться из дома, начать общение с новыми людьми, поскольку я по своей натуре коммуникабельный человек.

Когда я из обычной коляски пересел в спортивную, то был в восторге, поскольку она гораздо быстрее, маневреннее обычной. Это было стимулом освоить вид спорта, влиться в состав.

— Вы пришли в «Крылья барса» ровно десять лет назад. Что тогда представляла из себя команда?

— Тогда ее тренировал Василий Кочетков, которому еще не разрешали играть самому. Из моих нынешних партнеров были уже Динар Камалиев и Игорь Самарцев, которые в команде с первых дней ее создания.

Иванов с мячом на тренировке. Реальное время / realnoevremya.ru

«Я часто общаюсь с игроками Ульяновска, потому что у меня там много родственников»

— В баскетболе на колясках остались ваш капитан Андрей Чугунов, Руслан Кожевников, выступающие сейчас за другие команды — Ханты-Мансийска и Ульяновска.

— Кстати, лично я часто общаюсь с игроками Ульяновска, потому что у меня там много родственников. Если не сказать, что все живут в соседней с Татарстаном области. Вот с игроками той команды у меня есть неформальный контакт, помимо спорта.

К тому времени мы уже осваивались на втором месте в стране, отставая только от питерских «БасКИ» и опережая старожилов из Москвы, Тюмени. Вторая команда Питера — «Невский альянс», формируемая по большей части из легионеров, не имела права выступать в чемпионате страны, и мы с ней встречались только на различных товарищеских турнирах. Затем Василий ушел в чемпионат Германии, после половины прошедшего сезона, и был короткий период, когда тренером команды числился Анатолий Винярский. По приходу тренерского дуэта Сергея Анатольевича и Натальи Владимировны он на первое время перешел на должность механика команды, пока вообще не ушел. А ушедшего от нас Кочеткова какое-то время замещал в роли четвертого номера приглашенный из Волгодонска Юрий Отрощенко.

— В целом, у вас развита практика приглашений?

— Да нет, помимо Виктора Кайнова, перешедшего из баскетбола на колясках в Челнах, и Владимира Кучина, никого и назвать нельзя. Наша молодежь, Артур Галстян и Всеволод Салин, сами переезжали в Казань, чтобы заняться здесь баскетболом на колясках. Так же как местные кадры: Артур Багаманов, Валерий Симонов, плюс Эльвир Файзуллин, которого я приобщил к нашему виду спорта, будучи знаком с ним по реабилитационному центру. Кстати, переход Кайнова привел к тому, что он со временем стал капитаном команды, сменив меня в этом плане, поскольку я, освоившись, с 2020 года «капитанил», после того как нас покинул Андрей Чугунов. Уже после того, как в команду вернулся Василий Кочетков, произошли перевыборы капитана, на которых выбрали Василия, а я стал вице-капитаном.

Наставник казанцев Сергей Чистов. Реальное время / realnoevremya.ru

«При знакомстве люди поначалу высказывают мысли, что я постоянно нахожусь в четырех стенах, сидя дома»

— Казань не только приглашала игроков, но и теряла. Помимо Кожевникова с Чугуновым, три игрока «Крыльев Барса», Марсель Рахматуллин, Айрат Хидиятуллин и Булат Галиев, защищали цвета «Триумфа» из Люберец.

— На тот момент их отдавали в аренду ради получения большей игровой практики. Это, кстати, хорошая практика, поскольку все хотят не только тренироваться, но и играть. Если нет такой возможности, то аренда ее предоставляет.

— В течение сезона игроков «Крыльев Барса» сложно застать дома — турниры, сборы. Тут еще можно разобраться, поскольку это входит в рабочий график профессионального клуба, к которым необходимо причислить Казань. Перемещения баскетболистов из клуба в клуб, да даже в другие страны, сравнимо с классическим баскетболом, только успевай отслеживать.

— Да, кстати, когда Кочетков уже освоился в Германии, у него спросили потенциального кандидата в команду на место «копейки», и он послужил неким селекционером, порекомендовав Андрея Бондаренко. Другое дело, что у Андрея там не совсем сложилось, и он вернулся в Россию, в Тюмень, где был одним из лидеров. Кстати, вы напомнили, а я его не видел в нынешнем сезоне в «Шансе», поскольку он играл за вторую команду Тюмени под названием «Сибиряки».

Что касается мобильности, когда начинаешь новым знакомым рассказывать о нашей жизни, они поначалу высказывают мысли, что я постоянно нахожусь в четырех стенах, сидя дома. В ответ я говорю, что за последние 10 лет, которые я в команде, успел полмира объездить, это еще до того, как нас исключили из международных соревнований. А те, кто вызывался в состав сборной, меня среди них не было, поездили еще больше. Только за последние годы мы и в Турцию выезжали, и в Армению, и в Сербию, и в Боснию-Герцеговину. Люди, услышав это, удивляются, а когда показываю медали, вообще в шок впадают.

Я сам по себе общительный, меня трудно назвать стеснительным, рефлексирующим. Помню, на момент моего прихода в команду, у нас были опасения перед играми с теми же «Басками» как общепризнанным лидером. Я говорил: чего такого, они такие же люди, как мы. Вот сейчас стартует чемпионат страны 3Х3, медали по которому ранее разыгрывались на неофициальном уровне, а сейчас это будет чемпионат России, включенный в единый календарный план. Там у нас есть две команды, в которых собраны все высокие игроки, исполняющие обязанности центровых — Кочетков, Салин, Багаманов. По сути, третья команда, если ее создать из остающихся вне игры баскетболистов, будет низкорослой. Тем не менее я все равно хотел бы сыграть в 3Х3, побиться в этом варианте игры баскетбола на колясках. С другой стороны: для нас сейчас нет страшных соперников. И наш тренерский тандем со временем убрал психологический барьер перед встречами с Питером. Сейчас это для нас такие же игры, как с остальными.

Укрощение мяча. Реальное время / realnoevremya.ru

«В Германии играют не просто для себя, социализации в обществе, но и для своих болельщиков»

Кстати, в той же Германии, где играли Кочетков и Бондаренко, там очень серьезный интерес к нашему виду спорта. Не просто друзья-знакомые на трибунах, но и обычные болельщики, причем покупающие билеты на матчи, а потом болеющие с использованием всех атрибутов: барабаны, дудки. И игроки там играют не просто для себя, социализации в обществе, но и для части этого общества в лице своих болельщиков. После игры, баскетболисты и болельщики собираются в кафе, кушают, общаются, обсуждают сыгранный матч — настоящая индустрия, свойственная профессиональному спорту.

— Вы и сами входите в число болельщиков УНИКСа, посещаете игры команды.

— На самом деле, у всех игроков нашей команды есть возможность наблюдать за играми УНИКСа на домашней площадке, другое дело, что не всегда удается собраться всем коллективом, чтобы поболеть за наших. Оттуда тоже есть «обратная реакция», тот же старожил УНИКСа Дмитрий Кулагин всегда подходит к нашей скамейке болельщиков, чтобы поблагодарить за поддержку. Более того, он сказал мне: нет-нет да и посматривает за играми «Крыльев Барса», хотя я думал, что это дело сугубо локальное. И за нашими играми смотрят только те, кто имеет отношение к баскетболу на колясках, плюс родные и близкие.

Я же вхожу и в группу поддержки «Ак Барса». Там у нашей маломобильной группы поддержки есть своя квота для посещения игр, и отмечу, что на матчи регулярного чемпионата можно записаться практически свободно, а вот в плей-офф — это уже проблема. Чуть не успел записаться, как все места заняли. У нас есть ребята, настоящие болельщики, которые переживают, что «их места» в плей-офф могут занять те, кого принято называть глори хантерами, у кого интерес к хоккею «просыпается» только к плей-офф, но так уж получается.