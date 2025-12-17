Roblox готов ограничить сервисы в России ради восстановления доступа к игре

Компания‑разработчик популярной игровой платформы Roblox заявила о готовности временно ограничить работу своих коммуникационных сервисов на территории России. Цель таких мер — восстановить доступ пользователей к основной игровой платформе. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе компании.

В компании подчеркнули, что ведут активный диалог с Роскомнадзором, который заблокировал платформу на территории России, и намерены продолжать взаимодействие. Переговоры касаются не только восстановления доступа к платформе, но и обсуждения дополнительных мер, которые позволят соблюсти все необходимые требования регулирующих органов.

Кроме того, в Roblox заявили о планах пересмотреть процессы модерации контента. Напомним, что ранее прокуратура Флориды подала иск против Roblox из-за безопасности детей.

Наталья Жирнова