В Казани стартовали противоаварийные работы в здании бывшей Земской управы

Специалисты приступили к комплексу мероприятий по укреплению конструкции здания

В Казани стартовал первый этап противоаварийных работ в здании бывшей Земской управы — объекте культурного наследия регионального значения. Памятник архитектуры расположен на улице Жуковского, 4, где в настоящее время работает музыкальный колледж им. Аухадеева.

По словам председателя Комитета Татарстана по охране ОКН Ивана Гущина, специалисты укрепляют фундамент с помощью специального состава, проводят гидроизоляцию нижних этажей и заделывают трещины в стенах. Эти меры помогут подготовить здание к будущей реставрации и предотвратить его дальнейшее разрушение.

Здание построено в 1884—1887 годах по проекту архитектора Льва Хрщоновича. До 1917 года здесь находились Земская управа и суд мировых судей. В 1886—1890 годах тут работал писцом Федор Шаляпин. В советское время в здании размещались учебные заведения и Народный комиссариат просвещения ТАССР, а позже — музыкальное училище, ныне колледж имени Аухадеева.

Наталья Жирнова