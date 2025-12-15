«Зеленая долина»: живи, работай и отдыхай с комфортом в 20 километрах от Казани

Девелоперская компания MIR Group задала в Зеленодольске достойную планку качества продукта и жилой среды столичного уровня

Фото: MIR Group

Большой Зеленодольск развивается быстрыми темпами. Каждый год строятся новые дома, формируется инфраструктура, создаются новые рабочие места, повышаются зарплаты и в целом качество жизни людей. Зеленодольск сильно изменился за 20 лет. Активное развитие обусловлено в том числе и притоком частных инвестиций, благодаря которым, помимо жилой инфраструктуры, создаются общественные пространства для всего города. О масштабном проекте нового микрорайона «Зеленая долина»* — в нашем материале.

Новый импульс большого города

Статус второго центра Казанской агломерации Институт пространственного планирования РТ отдал Зеленодольску и Зеленодольскому району. На границе двух городов — Казани и Зеленодольска — в 2050 году вырастет новый город-спутник «Большой Зеленодольск». Общая площадь проекта по генплану составляет 9,8 тыс. га, из которых 1,7 тыс. га будет отведено под застройку.

Транспортной артерией, соединяющей два города, стало обновленное Горьковское шоссе. После реконструкции полотна в 2024 г. и запуска «зеленого коридора» время в пути на автомобиле из Зеленодольска до Казани составляет всего лишь 20 минут.

Главными драйверами экономического развития ядра станут промышленные производства, логистика, сельское хозяйство и машиностроение. Одна из ключевых задач — развитие жилой инфраструктуры и создание рабочих мест в самом Зеленодольске для сокращения маятниковой миграции. И если преимущественно развитие инфраструктуры идет из Казани в сторону Зеленодольска, то микрорайон «Зеленая долина» дал импульс развитию в самом городе.

Корпорация MIR Group** предпринимателя Тимура Егорова 3 года назад начала строительство масштабного жилого проекта в Зеленодольске в концепции «Живи, работай, отдыхай». MIR Group

Корпорация MIR Group** предпринимателя Тимура Егорова 3 года назад начала строительство масштабного жилого проекта в Зеленодольске в концепции «Живи, работай, отдыхай». Живи — в новом микрорайоне «Зеленая долина», работай — на предприятиях MIR Group, в новых промышленных и логистических парках, расположенных в 10 минутах от комплекса, отдыхай — в парках, на бульваре, в объектах социальной инфраструктуры. В будущем на территории микрорайона также за счет частных средств инвестора появится Центр спорта и банный комплекс.

Мы строим для людей и хотим, чтобы наш город развивался, — рассказывает о микрорайоне Тимур Егоров. — Когда я начинал строительство, я всегда задавал себе вопросы: в каком микрорайоне я хотел бы жить, каким он должен быть, чтобы в нем было жить интересно. Так родилась концепция проекта, где в основе — человек, его комфорт и безопасность. Я поставил себе задачу: повысить качество жизни людей, построить достойный проект со всей необходимой развитой инфраструктурой для отдыха и спорта в нескольких шагах от дома, и при этом по доступной цене.

Один из главных плюсов нового микрорайона — экологичное окружение. Поблизости отсутствуют вредные производства, зато по соседству есть лесные богатства и чистый воздух.

Большой парк, безопасные дворы, кирпичные дома

Микрорайон «Зеленая долина» спроектирован в концепции города 10-минутной доступности. В состав проекта входят 17 домов для 6,5 тыс. человек, частный детский сад и центр развития «Уникум LAND»***, магазин, торговый центр, фитнес-центр со спа, банный комплекс и большой одноименный парк.

Строительство первой очереди домов началось в 2022 году. На сегодняшний день сданы четыре дома, в которых проживает более 900 человек, построены детский сад и центр развития, магазин «Магнит», первая очередь парка протяженностью 1,5 км.

По уровню отделки и наполнению молодой амбициозный микрорайон «Зеленая долина» составил достойную конкуренцию столичным жилым комплексам. Для этого здесь есть всё: качественные кирпичные дома с толщиной стен 72 см, закрытые дворы со спортивными и игровыми комплексами, видеонаблюдением и ландшафтным дизайном, стильные холлы со скоростными бесшумными лифтами, колясочными и велопарковками, предчистовая отделка White box**** и, по желанию покупателей, квартиры с готовым ремонтом.

На сегодняшний день сданы 4 дома, в которых проживает более 900 человек, построены детский сад и центр развития, магазин «Магнит», а также первая очередь парка протяженностью 1,5 км. MIR Group

Среди клиентов, купивших квартиры, есть и казанцы, выбравшие комплекс за счет удобного расположения и более спокойного ритма жизни.

MIR Group

— Для нас было важно найти то место, где тепло и уютно, где живет гармония и благополучие, — рассказывает о жизни в новом микрорайоне Светлана Урахчинская. — Мы несколько раз подавали ипотеку в другие жилые комплексы, но душа туда не лежала. И когда я увидела «Зеленую долину», мне захотелось тут жить. Это город нового времени. Дворов, инфраструктуры, благоустройства такого уровня я не видела даже в Казани, хотя прожила там всю жизнь.

MIR Group

Еще один счастливый житель «Зеленой долины» — Адель Закиров.

— Мы переехали сюда из Казани в январе прошлого года, — рассказывает Адель. — 20 минут по Горьковскому шоссе — и мы в «Зеленой долине».

Адель делится, что больше всего ему нравится гулять с детьми и бегать по утрам в парке:

— От начала парка до конца туда и обратно — примерно 3 км, вот это мой любимый круг.

3,5 гектара тенистых берез и свежего воздуха — парковая зона огибает весь микрорайон и будет продолжена в новых очередях проекта. MIR Group

3,5 гектара тенистых берез и свежего воздуха — парковая зона огибает весь микрорайон и будет продолжена в новых очередях проекта. Она гармонично интегрирована в существующий ландшафт территории, бережно сохранив все зеленые насаждения и уклоны, и включает в себя игровой комплекс для детей, спортивные корты и зоны воркаута, места для работы, отдыха и прогулок на свежем воздухе, арт-объекты от ведущих промышленных предприятий города.

— Мы проектировали парк своими руками, вложили в него душу, — рассказывает Тимур Егоров. — Зеленодольск — промышленный город, который развивается благодаря двум предприятиям: заводу им. Серго и заводу А.М. Горького, которые исторически выполняют задачи по защите нашей Родины. А еще это район с богатым культурным наследием: здесь находятся Свияжск и Раифский монастырь. Здесь творил Каюм Насыри. Историю этой местности мы транслируем через призму детского восприятия. Мы хотим, чтобы наши дети чтили историю родных мест и развивали здесь свой бизнес, были меценатами, которые впоследствии будут вкладываться в свой родной город.

В составе парка есть барбекю-зона и йога-парк.

— Для нас было важно создать в микрорайоне свое комьюнити с общими ценностями, взглядами на жизнь и атмосферой добрососедства, чтобы люди вместе занимались спортом и справляли праздники, — рассказывает об идеологии проекта Тимур Егоров. — У нас в компании есть волейбольная команда, и мы играем с жителями. Одна из самых популярных локаций в парке — барбекю-зона на несколько компаний друзей, где каждые выходные жители нашего города готовят мясо и весело проводят время на свежем воздухе.

В новом микрорайоне сформирована dog-friendly-среда*****: в парке выделена отдельная зона для выгула и тренировки собак.

Для удобства автолюбителей в «Зеленой долине» обустроен большой уличный паркинг на 2,5 тыс. бесплатных машино-мест.

В 2026 году инфраструктура парка пополнится двумя озерами с благоустроенной территорией для отдыха. Также сейчас ведется проектирование второй очереди парка, которая, по задумке авторов, будет включать в себя часовню, мечеть и два родника.

В составе проекта микрорайона — первый в Зеленодольске частный детский сад на 120 мест и центр развития «Уникум LAND» на 100 мест. MIR Group

Частный детский сад, своя УК, индивидуальное отопление

В составе проекта микрорайона — первый в Зеленодольске частный детский сад на 120 мест и центр развития «Уникум LAND» на 100 мест, куда привозят детей со всей округи. Особенность детского сада состоит в гуманной педагогике, которая позволяет, развивая детей через заботу, доброту, раскрывать таланты. В садик принимают детей от полутора лет в мини-группы до 18 человек. Воспитание также включает проведение дополнительных занятий: логоритмику, нейрогимнастику на сиббордах, математику, музыку и др.

Обслуживанием комплекса занимается собственная управляющая компания, которая, помимо стандартного набора задач по обслуживанию домов, также проводит мероприятия по формированию культуры добрососедства и в оперативном порядке отвечает на все обращения жителей.

— Конкурсы, кинопоказы, спортивные игры, 1 июня, Масленица, Новый год, MIR Fest, к нам приезжали IOWA, T-Killah и Milana Star — у нас жить весело и интересно, — рассказывает о жизни в «Зеленой долине» Ксения Мошкова. — Наша УК самая заботливая, один звонок — и пришли, все решили. Мне кажется, такого нет нигде.

Важно отметить, что дома в микрорайоне «Зеленая долина» строятся с индивидуальным отоплением — температуру в квартире жители регулируют сами. Это система удобна еще и тем, что дома не попадают под городские отключения воды.

MIR Group

Центр спорта, банный комплекс, пятая очередь домов

У девелоперской компании MIR Group большие планы по развитию инфраструктуры проекта и на следующий год. В 2026-м в микрорайоне «Зеленая долина» начнется строительство двухэтажного Центра спорта общей площадью 5,1 тыс. кв. м. По идее авторов, это будет динамичное пространство для развития физической и внутренней силы. В Центре спорта будут расположены многофункциональный зал для соревнований с трибунами на 108 мест, фитнес-центр на 1000 кв. м, два бассейна — закрытый и 25-метровый открытый с видом на парк, спа-зона, игровая для детей, коворкинг для тренеров и родителей, магазин спортивной атрибутики и фреш-кафе с летней террасой.

Создатели проектируют объекты на основе сценариев жизни жителей микрорайона:

Только представьте, утро, вы прогулялись в парке и сделали небольшое кардио, сходили на тренировку в зал, наполнились сил, поплавали в бассейне с прекрасным видом на парк и сходили на массаж в спа, — рассказывает о новом проекте руководитель отдела продаж Наталья Смолина. — Такое начало дня вдохновляет на новые свершения и позволяет получить заряд эмоций на целый день. Новый фитнес-центр для нашего города — еще одна возможность для занятий спортом в кругу единомышленников, улучшения качества жизни, которое начнется с самого главного — здоровья.

Еще один объект, строительство которого запланировано в следующем году, — банный комплекс, в основу которого легла философия по перезагрузке организма, позволяющая возродить свои жизненные силы и инвестировать время в свое самочувствие. Природная терапия для иммунитета с настоящим паром по заветам предков будет проходить в трех парных.

Еще один объект, строительство которого запланировано в следующем году, — банный комплекс, в основу которого легла философия по перезагрузке организма. MIR Group

Первая баня — русская. Она будет выполнена в отделке под хохлому по лучшим канонам русского банного мастерства. Вторая баня — хвойная, сочетающая вкус пара с елочными и сосновыми ароматами с зарядом здоровья от самой природы. Третья баня будет посвящена татарской культуре по халяль-традициям. Дополнит инфраструктуру банного комплекса парковое кафе с фреш-едой и подворье в татарско-русском стиле.

Микрорайон «Зеленая долина» — проект для жизни и выгодных инвестиций. Сейчас в комплексе строится еще две очереди на пять домов: ввод в эксплуатацию третьей очереди запланирован на I квартал 2026 г., пятой очереди — в III квартале 2027 г. Стоимость квадратного метра начинается от 127 тыс. руб. Подробнее о проекте можно узнать в офисе продаж и по телефону.

Адрес офиса продаж: микрорайон «Зеленая долина», 1.

Телефон: 8 (843) 210 52 40.

Сайт: https://зеленая-долина.рф/

MIR Group

Реклама. ООО «СЗ «Зеленая долина» ИНН 1648053131

*Застройщик: ООО «СЗ «Зеленая долина». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф.

** MIR Group — Мир Групп.

*** «Уникум LAND» — Уникум Ленд.

**** White box — «белый ящик» (пер. с англ.) качественная предчистовая отделка.

***** Dog-friendly-среда — дружественная к собакам среда.

Настоящее предложение не является публичной офертой.

