Татарстанцы назвали бюрократию главным врагом производительности

Специалисты подчеркивают важность автоматизации процессов для повышения эффективности и продуктивности труда

Фото: Олег Тихонов

Почти половина опрошенных сотрудников в Татарстане жалуются на чрезмерную бюрократию на рабочем месте. Каждый третий респондент признался, что приходится тратить значительное время на согласования документации. Среди негативных факторов выделяются избыток управленческих уровней, неясное разделение обязанностей и сложность принятия решений, пишет hh.ru в исследовании.

Многие респонденты указали, что организация пытается оптимизировать рабочие процессы путем внедрения современных технологических решений. Электронный документооборот, используемый лишь 44% местных сотрудников, снижает временные затраты на бюрократические процедуры. Специалисты подчеркивают важность автоматизации процессов для повышения эффективности и продуктивности труда.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова отметила, что внедрение технологий способно ускорить рабочие процессы и повысить качество принимаемых решений. Сокращение временных затрат положительно влияет на мотивацию сотрудников и улучшает их отношение к работе.

Ариана Ранцева