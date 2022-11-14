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Председателя Госсовета Татарстана Мухаметшина наградили орденом Александра Невского

17:03, 14.11.2022
Председателя Госсовета Татарстана Мухаметшина наградили орденом Александра Невского
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина орденом Александра Невского.

Председатель Госсовета республики награжден орденом за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», указано в документе.

Фото: kremlin.ru

В начале августа президент России наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Награда присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В сентябре этого года президент России подписал указ о присвоении государственных наград семерым жителям Татарстана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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