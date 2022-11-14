Председателя Госсовета Татарстана Мухаметшина наградили орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина орденом Александра Невского.
Председатель Госсовета республики награжден орденом за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», указано в документе.
В начале августа президент России наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Награда присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В сентябре этого года президент России подписал указ о присвоении государственных наград семерым жителям Татарстана.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым