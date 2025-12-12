«Говорящие» с электромобилями: «Сетевая компания» строит сеть зарядных станций с искусственным интеллектом

В Татарстане внедряют первые 40 ЭЗС, обладающие современным программным обеспечением и голосовыми помощниками

Интенсивность движения электротранспорта на дорогах Татарстана растет, чему способствует надежная зарядная инфраструктура. «Сетевая компания» в этом году сделала еще один шаг вперед, установив первые 40 «быстрых» зарядных станций с искусственным интеллектом. Smart-опция контролирует зону парковки, обеспечивая свободный доступ к стойке только для электромобилей. При этом бензиновых «королей дорог» «голосом» просят освободить место. В перспективе «Сетевая компания» рассчитывает расширить функции «умных» станций, что сделает процесс зарядки комфортным.

«Умная» сеть на дорогах республики

Татарстан на пороге технологической революции в развитии зарядной инфраструктуры, созданной четыре года назад при реализации федеральной программы. АО «Сетевая компания» и партнеры начали внедрять «умные» электрозарядные станции (ЭЗС) с искусственным интеллектом. Если раньше стойка служила лишь автономным источником восполнения энергии для электрокаров, то теперь обрела дополнительное программное обеспечение. «Умные» станции научились «видеть» и «говорить» с электрокарами.

C помощью ИИ зарядная станция распознает препятствия на месте парковки, а затем передает и отображает эту информацию в мобильном приложении автовладельца. Если электромобиль не подключается к зарядке и не планирует этого делать, тогда станция «голосом» оповещает о необходимости покинуть парковку. Кроме того, программное обеспечение обеспечивает фотофиксацию и передачу госномера автомобиля, который припарковался, но не производит зарядной сессии. Это необходимо, чтобы освободить место для тех, кому действительно нужно «заправиться» киловаттами. Кстати, фотофиксация поможет выследить и хулигана, который взламывает стойку.

Аналога «умным» ЭЗС в России пока нет. «Насколько нам известно, в России это первая зарядная станция, оснащенная алгоритмами обработки видеоданных на базе ИИ. Существуют и другие зарядные станции с видеонаблюдением, но ни одна из них не обладает таким расширенным функционалом», — рассказал коммерческий директор E-PROM Марат Нургалиев.

Разработчиками оригинального программного комплекса стали специалисты компании E-PROM — одного из крупнейших производителей электрозарядных станций в России. Эта компания базируется в Татарстане, являясь резидентом промышленного парка «Искра-Волга» в Зеленодольском районе.

Как ИИ управляет видеоданными зарядных станций

Как устроена «умная» зарядка? Софт внедрен в систему видеонаблюдения, содержащую большие объемы записей, раскрыли секрет журналистам во время посещения промышленного парка. В систему входят контроллеры с программным обеспечением, видеокамеры, видеорегистратор, аудиосистема, а вся информация накапливается на жестком диске. Камера фиксирует перемещение автомобиля возле ЭЗС, а ИИ анализирует, кто подъехал и сумел ли он остановиться в границах парковочного места (выделено зеленым прямоугольником), а затем дает «команды». Журналистам показали, как это выглядит на экране диспетчера, который следит за работой зарядных станций в дистанционном режиме.



— Система видеоаналитики обозначает свободные парковочные места зеленым цветом, а красным — возможные препятствия перед зарядной станцией. Если автомобиль остановился за периметром отведенного парковочного места, то станция его не «увидит». Однако, как только машина заняла парковочное место непосредственно перед зарядной станцией, камера фиксирует посетителя, а станция подает голосовое оповещение, — рассказал начальник отдела развития прочих видов деятельности «Сетевой компании» Наиль Салахутдинов.

Свободные зарядные стойки будут отражаться в онлайн-режиме

Первые 40 «быстрых» станций со встроенным искусственным интеллектом внедряет «Сетевая компания», сообщил журналистам Наиль Салахутдинов. Пилотный образец был изготовлен в августе, сейчас проходят полевые испытания с возможностью донастройки ПО. После этого аппаратные комплексы с ИИ будут интегрированы в «мозг» станций нового поколения. 15 «умниц» появятся в Казани, еще 25 в Набережных Челнах и районных центрах, в том числе в Кукморе и Агрызе, сообщил Наиль Салахутдинов.

С помощью ИИ решилась главная проблема — как быстро и безошибочно найти поблизости место для зарядки.

— До сих пор владельцы электромобилей жаловались на сложность в поиске свободной станции, — рассказал Наиль Салахутдинов. — Потратив немало времени в пути до выбранного места, ЭЗС оказывалась занятой. Теперь неудобства будут устранены, а пользователи мобильного приложения смогут построить точный маршрут, — заверил он.

«Сетевая компания» развивает сеть зарядных станций для электромобилей в Татарстане с 2021 года. На сегодняшний день в ней насчитывается 184 ЭЗС, включая новое поколение «умных» станций. Большинство изготовлены компанией E-PROM. Зарядная инфраструктура обслуживает электромобили мощностью от 60 до 150 кВт. Все станции оснащены наиболее востребованными разъемами — Chademo, Combo CCS, а также GB/T, который становится все популярнее среди электромобилей, импортируемых из Китая. В будущем году планируется установить еще 10 «умных» станций.

«Остановка запрещена для всех, кроме электромобилей»

Наличие ПО создает широкие возможности для расширения функционала. В настоящее время «Сетевая компания» прорабатывает возможность ужесточения наказания за стоянку возле станций для тех, кто не заряжается. «Возле станций установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» для всех, кроме электромобилей. Тем не менее часто они загромождены. Сейчас мы взаимодействуем с ГИБДД, чтобы иметь возможность привлекать к ответственности нарушителей, — рассказал Наиль Салахутдинов. — Обсуждаются юридические вопросы, но такой задел на будущее есть».

С другой стороны, новая опция помогает оператору удаленно следить за надлежащим состоянием станции. «Теперь мы сможем удаленно видеть, все ли в порядке, нет ли завала снега на парковке. Если есть — будем оперативно высылать бригаду для расчистки. До сих пор приходилось объезжать все точки сети», — отметил Наиль Салахутдинов.

Помощник всегда рядом

Комфорт и удобство для пользователей — в приоритете «Сетевой компании». Планируется расширение функционала ПО. В частности, рассматривается внедрение голосового помощника. Его задача — предоставлять автомобилистам четкие инструкции по запуску зарядной сессии, исключая ошибки и экономя время на чтении руководства. Голосовой помощник также будет озвучивать необходимые требования безопасности».

В республике зарядные станции для электромобилей функционируют практически вдоль всех федеральных и региональных дорог. Они доступны по направлениям движения на Оренбург и Уфу и охватывают маршруты почти до выезда из Татарстана. Станции также расположены в сторону Ульяновска, в том числе через Чистопольский район. Особое внимание уделено трассе М-12: на территории Татарстана на ней установлены четыре станции. Две из них находятся в Кайбицком районе и две — в Лаишевском районе.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

«Мы оснастили зарядными станциями практически все ключевые точки на трассах. Это было первоочередной задачей, которую мы успешно выполнили еще в прошлом году», — уточнил начальник отдела «Сетевой компании» Наиль Салахутдинов. Создание новых сервисов и функций — ключевое направление «Сетевой компании» в совершенствовании зарядной сети в республике.

