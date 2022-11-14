В России за 2022 год выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом — это много или мало?

За 10 месяцев 2022 года в России выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, сообщила в понедельник директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

По ее словам, эту динамику нельзя однозначно интерпретировать как рост заболеваемости сахарным диабетом в стране.

Стоит отметить, что в прошлом году выявлено 300 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом, пишет ТАСС.



345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом — это:

По 34,5 тысячи в месяц.

3,29% от общего числа больных сахарным диабетом в России — как сообщили в Минздраве, реальное количество больных сахарным диабетом на сегодняшний день составляет около 10,5 миллиона человек.

— как сообщили в Минздраве, реальное количество больных сахарным диабетом на сегодняшний день составляет около 10,5 миллиона человек. Два Зеленодольских района Татарстана — в нем проживают 169 469 человек.

— в нем проживают 169 469 человек. Почти столько же человек с начала пандемии заболели COVID-19 в Башкирии — 333 400 человек.

— 333 400 человек. 10 государств Сан-Марино — там живут порядка 34,5 тысячи человек.

— там живут порядка 34,5 тысячи человек. Почти половина от числа американцев, ежегодно умирающих от диабета и его последствий, — 669 тысяч человек.

— 669 тысяч человек. На 65,5 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом в России меньше , чем в 2019 году — тогда выявили 410,5 тысячи человек, что стало рекордом.

— тогда выявили 410,5 тысячи человек, что стало рекордом. Треть от числа ВИЧ-инфицированных в России — по состоянию на 2022 год их насчитывалось 1 137 596 человек.

— по состоянию на 2022 год их насчитывалось 1 137 596 человек. В полтора раза больше числа россиян, впервые признанных инвалидами за весь 2021 год, — 227 тысяч.

Дарья Пинегина