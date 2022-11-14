В России за 2022 год выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом — это много или мало?
За 10 месяцев 2022 года в России выявили 345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, сообщила в понедельник директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
По ее словам, эту динамику нельзя однозначно интерпретировать как рост заболеваемости сахарным диабетом в стране.
Стоит отметить, что в прошлом году выявлено 300 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом, пишет ТАСС.
345 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом — это:
- По 34,5 тысячи в месяц.
- 3,29% от общего числа больных сахарным диабетом в России — как сообщили в Минздраве, реальное количество больных сахарным диабетом на сегодняшний день составляет около 10,5 миллиона человек.
- Два Зеленодольских района Татарстана — в нем проживают 169 469 человек.
- Почти столько же человек с начала пандемии заболели COVID-19 в Башкирии — 333 400 человек.
- 10 государств Сан-Марино — там живут порядка 34,5 тысячи человек.
- Почти половина от числа американцев, ежегодно умирающих от диабета и его последствий, — 669 тысяч человек.
- На 65,5 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом в России меньше, чем в 2019 году — тогда выявили 410,5 тысячи человек, что стало рекордом.
- Треть от числа ВИЧ-инфицированных в России — по состоянию на 2022 год их насчитывалось 1 137 596 человек.
- В полтора раза больше числа россиян, впервые признанных инвалидами за весь 2021 год, — 227 тысяч.
комментарии
диабет болезнь бедных мяса мало едят