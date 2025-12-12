Ришат Тухватуллин — о Новой Портовой: «Это просто песня»

Народный артист Татарстана и Башкортостана познакомился с флагманским проектом группы компаний «СМУ-88» — ЖК «Яналиф»

Фото: Реальное время

Ришату Тухватуллину презентовали ключевой проект Новой Портовой, одного из главных градостроительных проектов Казани и России. В премиальном жилом комплексе «Яналиф» популярный певец татарской эстрады прогулялся по уютным дворикам на стилобатах, оценил исполнение фасада, отметил необычные архитектурные решения и поднялся пешком на высоту более шестидесяти метров, чтобы полюбоваться Казанью с высоты птичьего полета. Подробности — в материале «Реального времени».

«Здесь все необычно»

Знакомство Ришата Тухватуллина с территорией Новой Портовой началось с осмотра уникального макета ЖК «Яналиф» в отделе продаж группы компаний «СМУ-88» на Профсоюзной, 12. Площадь уменьшенной копии жилого комплекса и территории вокруг него составляет 10 квадратных метров, а высота достигает человеческого роста — 1,7 метра. Высокодетализированный интерактивный макет визуализирует, как будет выглядеть небольшая часть преображенного района: здесь и плавная береговая линия с набережной, и бульвары, открывающие видовую перспективу даже из глубины жилого комплекса, и дома, выполненные во всех архитектурных подробностях. Особенно впечатлила певца перспектива строительства 12-километровой прогулочной набережной с яхтенной мариной международного уровня.

1 / 2 предоставлено пресс-службой СМУ-88

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Этим летом мы много гуляли по Казанке и Волге на яхте, город с воды раскрывается совершенно по-новому. Однако мест, откуда можно совершать речные прогулки, оказалось совсем немного, и очень радует, что в черте нашего города появится самая настоящая марина», — порадовался он.

Позже Ришат Тухватуллин смог увидеть «Яналиф» вживую и показать его многочисленным подписчикам в своих соцсетях. Эксклюзивную экскурсию для них провел генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев, который рассказал об уникальности этого проекта.



— Здесь все необычно. Такого еще никто не делал. При создании «Яналифа» применен совершенно новый подход к проектированию. Концепцию разрабатывали самые лучшие архитекторы России, наши друзья — Александр Цимайло и Николай Ляшенко. На казанском рынке недвижимости этот жилой комплекс заметно выделяется своей технологичностью: в домах устроены централизованные вентиляционные системы с фильтрацией воздуха, бесшовный скоростной Wi-Fi, автоматический контроль доступа в лобби и на паркинг, зарядки для электромобилей и много других фишек, которые сделают повседневную жизнь удобнее и проще, — рассказал Галеев.

Архитектурный ансамбль нового ЖК включает в себя 20 домов. Он создан именитым российским бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». К слову, именно они разработали резонансный проект Соборной мечети. Четыре дома первой очереди «Яналифа» будут сданы уже до конца 2025 года.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«В этом году мы сдаем первую очередь ЖК и в последующем каждый год будем сдавать по 3—4 дома на этой территории. Несмотря на непростую экономическую обстановку, интерес к проекту очень большой. Только в первую неделю было продано 25% квартир. Спрос высокий, несмотря на премиальный ценовой сегмент. Мы понимаем, что такой класс жилья, как в «Яналифе», многие ждали», — отметил гендиректор «СМУ-88».

Приватные территории и общественные пространства

Ришат Тухватуллин оценил разнообразие планировок квартир в новом жилом комплексе. Здесь есть и эргономичные студии, и просторные семейные резиденции. Для самых искушенных в «Яналифе» представлены эксклюзивные форматы квартир: с потолками до 4,6 метра — позволяющими сделать антресольный этаж, с просторными террасами и окнами в ванных комнатах.

1 / 4 предоставлено пресс-службой СМУ-88

предоставлено пресс-службой СМУ-88

предоставлено пресс-службой СМУ-88

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Наиль Галеев провел популярного исполнителя по приватным дворам на стилобате. Они закрыты для посторонних и будут доступны исключительно для комфорта и отдыха жителей. Дворы — лишь часть общей концепции обустройства общественных пространств, которую придумали для «Яналифа» Цимайло и Ляшенко и детально проработали в архбюро Orchestra Design. В будущем на территории ЖК появятся свой парк, площадь для городских мероприятий и зеленые бульвары, которые соединят окрестные улицы с набережной.

Завершающей точкой экскурсии стал подъем на высоту более 60 метров, где Ришат Тухватуллин и его подписчики смогли полюбоваться видом на залив Волги и панораму Казани, которые открываются из окон домов ЖК «Яналиф». Потолки в квартирах домов в новом жилом комплексе от 3,3 метра и более, поэтому забраться наверх без лифта оказалось непросто. «Я занимаюсь спортом, но даже у меня появилась одышка, вот что значит высокие потолки», — заметил гость.

1 / 2 предоставлено пресс-службой СМУ-88

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Яналиф» — это новое прочтение татарской национальной архитектуры

В будущем «Яналиф» и Новая Портовая станут мощной точкой притяжения, поэтому территория спроектирована так, чтобы отвечать и внутреннему запросу жителей на приватность, и внешней востребованности этой зоны.

Как рассказал Наиль Галеев, чтобы понять, что люди ждут от этой территории и насколько планы застройщиков и городских властей соотносятся с этими ожиданиями, были проведены встречи с городскими профессиональными сообществами.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— Это историческая часть города, поэтому мы встречались с краеведами, старожилами Старо-Татарской слободы, активистами, урбанистами и почерпнули очень много интересного. К примеру, узнали, что когда-то здесь был дикий городской пляж. А на южной полосе была территория, которая называлась Гортоп — городское топливо. Баржи привозили сюда уголь, и казанцы на санях развозили его по своим домам. Это такие детали, которые важно сохранить и отразить в этом месте. Это наша история, — подчеркнул Галеев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

В СМУ-88 «Яналиф» называют новым прочтением татарской национальной архитектуры:

«Можно много рассуждать о том, существует она или нет. Мы уверены, что наша национальная культура создала много прекрасного и в том числе нашла свое отражение в архитектурном облике нашего города. Архитекторы проделали колоссальную работу по изучению татарской культуры. Основной силуэт, которым они вдохновились, — это башня Сююмбике и головной убор правительницы Казанского ханства характерной формы. Специалисты много времени посвятили изучению татарских национальных мотивов вышивки. Цветовая палитра и фактура материалов, примененных в строительстве ЖК, во многом переняты именно из ручной вышивки XIX века. Нам кажется, что «Яналиф» — это новая глава, новый этап современной и достаточно смелой архитектуры, которая будет ассоциироваться исключительно с Казанью и станет частью нашего культурного наследия», — выразил уверенность гендиректор СМУ-88.

«Я бы хотел здесь жить!»

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Ришат Тухватуллин посетил ЖК в день премьеры своей новой песни «Ашыкма, әнкәй», посвященной всем мамам и ставшей подарком ко Дню матери. Он опубликовал в соцсетях ролик о своем визите, в котором назвал готовящийся ввод первой очереди жилого комплекса «Яналиф» серьезной премьерой для Казани.

Оценил певец и масштаб реновации Новой Портовой

— Скоро вся эта территория, которая называется Новая Портовая, преобразится и превратится в новый центр Казани. Надеюсь, здесь построят большой концертный зал, где мы с вами сможем собраться, — поделился певец впечатлениями со своими подписчиками.

Новая Портовая — одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-кластеров, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой Новой Портовой станет 12-километровая прогулочная набережная — жилой комплекс «Яналиф» расположен на первой береговой линии Волги. Рядом с жилым комплексом на Новой Портовой появятся образовательные учреждения нового уровня. Так, руководитель архбюро WALL Рубен Аракелян подготовил проект детского сада в формате «микро-деревни», а школу на 1 100 мест спроектировал Никита Явейн — народный архитектор Российской Федерации, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, основатель и руководитель архбюро «Студия 44».

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп».

Интернет-газета «Реальное время»