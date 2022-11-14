Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна намерена ввести санкции в отношении транснациональной сети, которая занималась закупкой технологий военного назначения для России. Она состоит из 14 физических и 28 юридических лиц, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Йеллен не рассказала, в каких странах базируются лица и компании, в отношении которых введут ограничения. По ее словам, о санкциях, которые, в частности, затронут финансовых посредников, объявят 14 ноября.

— Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий России и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля, — сказала она.

Фото: pixabay.com

В начале этого месяца правительство России установило перечень иностранных организаций, попадающих под санкции в области военно-технического сотрудничества. В список попали 74 компании из США, ФРГ, Великобритании, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и Болгарии.

С организациями из перечня, утвержденного кабмином, запрещаются сделки в области военно-технического сотрудничества. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, подготовлено во исполнение указа президента России «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».



Напомним, страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции. В ответ на это Москва сформировала список недружественных стране государств, ввела запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования и некоторые другие контрмеры.



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Максим Кокунин