Отловщик собак — суду Татарстана: «Агрессивные животные должны быть подвержены эвтаназии»

Домашний арест Максима Иванова признали законным, не выполнены почти 70 декабрьских заявок на отлов животных в Зеленодольском районе

Фото: Ирина Плотникова

Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд Татарстана домашний арест отловщика фонда «Кот и пес» Максима Иванова по делу о нападении собак на школьницу в Зеленодольском районе. На заседании выяснилось — он был единственным специалистом подрядчика по отлову в данном районе и после его задержания в начале декабря эта работа парализована, передает журналист «Реального времени».

После ареста Иванова в Нижних Вязовых 8 взрослых собак растерзали кошку

Заседание было назначено на 8:10 утра. Адвокат и обвиняемый из Зеленодольска прибыли вовремя, но ждать приглашения в зал Верховного суда РТ им пришлось ровно пять часов.

Напомним, директору благотворительного фонда «Кот и пес» Альберту Галиеву и его подчиненному Максиму Иванову инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Сотрудниками СК и прокуратуры уже установлено: фонд помощи бездомным животным выступал исполнителем муниципального контракта по отлову, транспортировке, содержанию, а также учету и регулированию численности животных без хозяев на территории Зеленодольского района.

Соответствующий договор на 5,3 млн рублей руководство фонда и зеленодольского департамента ЖКХ заключили 25 января текущего года. По мнению силовиков, из-за недоработки исполнителей контракта 28 ноября стая собак в поселке Васильево напала на 9-летнюю школьницу близ СНТ «Здоровье». Девочка получила тяжелые травмы, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

4 декабря Следком ходатайствовал о заключении сотрудников фонда под стражу, однако суд ограничился домашним арестом. На следующий день следователи попытались отправить в СИЗО задержанного по тому же делу директора районного департамента ЖКХ, депутата Айшинского поселения Зеленодольского района Нияза Мингазова. Однако Зеленодольский горсуд посчитал возможным избрать ему запрет определенных действий.

По данным источников «Реального времени», директор фонда Галиев меру пресечения не оспаривал, это сделали Максим Иванов и двое адвокатов, представлявших его в Зеленодольском суде. В Верховном защиту сегодня осуществлял адвокат Владимир Коцубей. Он просил приобщить копии документов о том, что домашний арест его клиента обернулся нарушением конституционных прав и санитарно-эпидемиологических норм в Зеленодольском районе, поскольку с 3 декабря, когда Иванов и Галиев были задержаны, выполнение заявок местной власти по отлову безнадзорных животных фонду пришлось прекратить. Ведь официально там работали всего три человека, причем лишь Иванов отвечал за отлов и помещение собак в приют...

Сейчас в этом приюте порядка 500 собак, которые остались на попечении волонтеров, утверждает Иванов. Есть там и кошки.

В подтверждение своих слов адвокат представил претензию от и. о. директора муниципального департамента ЖКХ в адрес руководства фонда «Кот и пес» о нарушении условий контракта. Из документа следует, что с 1 декабря в адрес подрядчика из органов МВД, прокуратуры, исполкомов поселений, а также по линии веб-ресурса «Народный контроль» направлялись 87 заявок с указанием на выезд и отлов животных, исполнена лишь одна — отловлены три собаки...

В ответе на эту претензию замдиректора фонда указала — 1—2 декабря отлов еще осуществлялся, о чем в администрацию направлены подтверждающие документы, однако в данный момент исполнять заявки просто некому. На вчерашний день число неисполненных вызовов составляло 67, возможно, сегодня уже перевалило за 70.

Адвокат Владимир Коцубей считает — доказательств причастности Иванова к преступлению нет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Причем в некоторых сигналах упоминалось одно недружелюбное животное, в других — два-три, а где-то писали о скоплении хвостатых бродяг. Так, из микрорайона Садовый в поселке Нижние Вязовые 4 декабря сообщали о восьми взрослых собаках, растерзавших кошку и ставших проблемой для местных жителей, которые просто боятся подходить к мусорным бакам....

Следком изъял печать фонда «Кот и пес»

— Количество заявок будет расти, — предупредил защитник и просил суд отменить домашний арест и вернуть Иванова на важную для людей работу.

Адвокат ссылался на то, что при рассмотрении ходатайства на арест горсуд не дал оценку отсутствию в деле доказательств причастности его клиента к преступлению, а также на тот факт, что после ЧП с 9-летней Варварой тот три дня подряд добровольно, по первому звонку приходил в Зеленодольский отдел Следкома для дачи показаний, предоставлял всю интересующую информацию и документы.

По данным защиты, никаких заявок на отлов животных из товарищества, где проживала пострадавшая, осенью вообще не поступало. Более того, по ранее утвержденному с заказчиком, департаментом ЖКХ, графику в день нападения стаи на девочку Иванов занимался отловом в самом Зеленодольске, а не в поселениях района.

Ждать заседания Верховного суда РТ по своей жалобе Максиму Иванову пришлось сегодня пять часов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своих жалобах на домашний арест коллеги Коцубея указывали на противоречивость подхода суда, который посчитал недоказанными доводы о намерении Иванова скрыться, надавить на свидетелей и иным способом помешать следствию, однако решил изолировать его путем домашнего ареста.

Сам Максим Иванов сегодня в Верховном суде сообщил, что очень переживает за пострадавшую и желает ей выздоровления. Однако считает: для исключения таких случаев нужны не аресты, а изменения в законодательстве, поскольку проблема остро стоит не только в Татарстане.

— Ваша честь, произошла ужасная трагедия, жертвой которой стал маленький ребенок... Одним из направлений нашей организации является регулирование численности животных путем стерилизации, отлова и содержания особо агрессивных особей. Приют, к сожалению, не имеет никакой господдержки. Сколько писали писем в администрацию, просили помощи — все безуспешно, — рассказал обвиняемый.

Стоя за трибуной Верховного суда, Иванов, как зоотехник и специалист по отлову, работающий в этой сфере уже 10 лет, озвучил ряд необходимых, по его мнению, мер:

— Обязательное принятие закона об ответственном отношении к животным, поголовный учет домашних питомцев, полная стерилизация и поголовное изъятие всех животных с улицы с помещением в приюты. Все агрессивные животные должны быть подвержены эвтаназии, я считаю, — поделился он и попросил смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, дав возможность обеспечивать жену и малолетнюю дочку.

Прокурор Гузял Хабибуллина заявляла, что решение суда является законным и обоснованным. И судья с ней согласился.

Что касается тревожной информации из представленных защитой документов, то их оценка — не вопрос заседаний по мере пресечения. При этом председательствующий судья отметил — распечатка письма из исполкома не содержит ни входящего номера, ни даты, ни подписи. «Они их заверяют электронной подписью», — сообщил адвокат. Что же касается надлежаще заверенного ответа из фонда, то представить таковой невозможно — Следком изъял печать организации.