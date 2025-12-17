Депутаты утвердили бюджет Казани на 2026 год — он составит более 60 млрд рублей

В 2027 и 2028 году этот же показатель планируется увеличить на 4 и 7 процентов соответственно

Фото: Динар Фатыхов

Казанская городская дума утвердила бюджет муниципального образования города Казани на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Как отмечается, бюджет является социально направленным.

Основные характеристики бюджета включают следующие показатели: доходы бюджета на 2026 год составляют 60,3 миллиарда рублей, а расходы бюджета на 2026 год также составляют 60,3 миллиарда рублей. На 2027 год прогнозируемый объем доходов и расходов составит 62,7 миллиарда рублей, а на 2028 год — 67,0 миллиарда рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 2026 год составляет 25 миллиардов рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году составят 393,6 миллиона рублей. Размер резервного фонда Исполнительного комитета города Казани на 2026 год составляет 112,5 миллиона рублей. Объем бюджетных ассигнований на 2026 год в дорожном фонде составляет 150,9 миллиона рублей. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Татарстана на 2026 год составляет 21,5 миллиарда рублей.

— Бюджет в целом сбалансирован. Контрольно-счетная палата считает что он соответствует требованиям, установленным бюджетным законодательством, — отметил председатель контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев.

Общий объем публичных нормативных обязательств на 2026 год составляет 455,0 миллиона рублей. Субсидии предоставляются на возмещение недополученных доходов, связанных с применением тарифов на перевозку пассажиров электротранспортом, содержание ливневой канализации, капитальный ремонт многоквартирных домов и другие направления.

Остатки средств на 1 января 2026 могут быть направлены на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов и предоставление субсидий. Неналоговые доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду направляются на реализацию природоохранных мероприятий.

— Бюджет предусматривает все значимые и приоритетные расходы. Соблюдена социальная направленность, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Госсовет Татарстана одобрил бюджет республики и фонда ОМС на три года. Дефицит по бюджету региона в 2026 году прогнозируется в размере 13,8 млрд рублей, а по ОМС расходы полностью соответствуют запланированным доходам.



Дмитрий Зайцев