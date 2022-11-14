Проектировщик стадиона в Домодедово займется документацией для засыпки Волги в районе казанского речпорта

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На проект создания четырех искусственных земельных участков вдоль улицы Портовой в Казани Управление капитального строительства и реконструкции города выделило чуть более 61 млн рублей. Общая площадь засыпки составит 441 281 кв. м (44,1 гектара). Работами займется ООО «Новый град», выяснило «Реальное время».

Четыре участка на 441 тыс. кв. м

Общая площадь засыпаемых земельных участков в рамках обновления промышленной зоны за территорией Казанского речного порта стала известна еще в конце октября этого года. Всего планируют создать четыре насыпи общей площадью более 441 тыс. кв. м. Самый большой участок размерами почти в 26 га, а самый маленький — 4,5 га.

Создаваемые земельные участки. Подготовлено: «Реальное время» на основе координат из договора

С момента заключения договора до 20 декабря 2022 года планируется первый этап работы, в рамках которого пройдут инженерные изыскания. На следующем этапе, который продлится до 30 апреля 2023-го, предполагается согласовать проекты создания искусственных земельных участков, а также получить необходимые разрешения. Завершить работы должны до 20 ноября следующего года.

Другие проекты «Нового града»

ООО «Новый град», которое займется созданием земельных участков, не новый игрок на градостроительном рынке Казани. Так, например, компания в середине августа этого года заключила контракт на разработку документации по демонтажу Горбатого моста.

Горбатый мост. Фото: 2gis.ru

Всего за 2022 год «Новый град» заключил уже 12 госконтрактов на 131,5 млн рублей. Среди них, например, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Свободном Амурской области, реконструкция дороги Ижевск — Сарапул, а также несколько контрактов на разработку документации по реконструкции мостовых переходов через реки в разных регионах России.

Помимо этого, подрядчик причастен также к строительству лицея №2 в Чистополе. В 2020 году с «Новым градом» заключили контракт на осуществление авторского надзора за работами, а до этого — на разработку документации для строительства. В 2018 году компания занималась ремонтом «Центра культурных инициатив» Нижнекамска.

Среди значимых для Казани объектов «Новый град» в том же 2018 году взялся за проектирование здания дезинфекционной станции. Ее открытие состоялось в конце 2021 года. Отмечается, что это первое за последние 20 лет подобное сооружение по всей России.

Новая дезинфекционная станция Казани. Фото: kzn.ru

В том же 2018 году «Новый град» занимался проектно-изыскательными работами для ремонта библиотеки №26 по улице Клары Цеткин. На саму реконструкцию заведения было выделено 29 млн рублей.

Также в резюме застройщика можно внести разработку в 2019 году документации для реконструкции здания по улице Пушкина 66/33. В нем располагаются Министерство культуры Татарстана, находящийся в процессе ликвидации Конституционный суд, а также Комитет по охране культурного наследия.

Кроме того, в прошлом году «Новый град» заключил госконтракт на проектировку футбольного манежа в городе Домодедово за 27 млн рублей. Строительные работы начались в июле этого года, манеж располагается на территории стадиона «Авангард». Согласно данным Минстроя Московской области, его должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Растущая выручка и снижающаяся прибыль

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Новый град» за 2021 год составила 66,6 млн рублей, а чистая прибыль — всего один миллион. При этом по сравнению с 2020-м первый финансовый показатель компании сократился на 43%, тогда выручка составила рекордные 118,8 миллиона. Чистая прибыль при этом достигла всего 821 тысячи.

При этом еще в 2018 году выручка компании составляла 94 миллиона, а чистая прибыль — 31,3 миллиона. В следующем году они выросли до 110,7 и 23,2 миллиона соответственно, а вот в 2020-м чистая прибыль показала огромный спад. Тогда же уменьшились и чистые активы компании: с 24 миллионов в 2019-м до 9,6 миллиона в 2020-м. По итогам 2021 года этот показатель оценивался в 10,6 миллиона.

Возглавляет компанию Зиннур Ахметгалиев, экс-директор ООО «Антарес» и бывший заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез». В эту должность он вступил в середине октября этого года. Владелец «Нового града» — Марат Заляев, который в 2017 году выкупил фирму у ее основателя Дамира Хисамова.

Реновацию оценили в полтриллиона рублей

Концепцию комплексной реновации территории у речпорта в столице Татарстана презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. С 2015-го проект концепции развития территории на улице Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. По нему, южнее речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что от этой идеи отказались, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

Активная работа вокруг проекта началась этим летом. В конце августа президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой.

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При реализации проекта в Казани появится новая набережная протяженностью 1,3 км. Существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, планируется обеспечить пешеходную связь с центром Казани и возможность стоянки маломерных судов. Помимо жилья, проект предполагает строительство школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест.



6 сентября на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.

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Артем Гафаров