Минобороны России сообщило о полном освобождении Павловки в ДНР

Фото: скриншот видео Минобороны России

Минобороны России сообщило, что в результате упорных боев населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден российскими войсками.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Стельмаховка и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении две тактические группы ВСУ предпринимали попытки атаковать подразделения российских войск возле населенного пункта Кземовка. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены к исходному рубежу.

На Красно-Лиманском направлении отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка.

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка.

Фото: кадр видео Минобороны России

Напомним, вчера российское военное ведомство сообщило, что на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.

Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области был уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

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Максим Кокунин