В Набережных Челнах завершили программы по капремонту домов и «Наш двор»

В Набережных Челнах завершили выполнение программы «Наш двор» и капремонт жилых домов. Как сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев, сейчас идет приемка документации.

Илья Зуев. Фото: nabchelny.ru

— Просьба к строительному блоку и тем, кто занимается вопросами капремонта жилых домов, сдать все документы и отчитаться, чтобы не было замечаний. Нужно начинать работы по обсуждению программ 2023 года: капремонт, «Наш двор». Через 1,5 месяца год завершится, необходимо планировать новый, — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев, слова которого приводит сайт города.

Напомним, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнили уже на 99,5%. Неделю назад сообщалось, что в Казани тоже завершается программа капитального ремонта домов — работы осталось завершить на пяти из 160.

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