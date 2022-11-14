В Казани могут ввести отсрочку платежей за аренду муниципального имущества
В Казани планируется ввести отсрочку платежей за аренду муниципального имущества. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
Новая мера поддержки будет применяться после утверждения соответствующего постановления Кабинета министров Татарстана. Шакиров напомнил и о других мерах поддержки, действующих в городе. В их числе мораторий на штрафы, бесплатная установка летних веранд кафе, льготный режим муниципальных парковок.
— Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в Казани сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. Итоги девяти месяцев показывают, что нам удается сохранять положительную динамику по основным экономическим параметрам, — отметил замруководителя исполкома.
6 октября исполком Казани внес изменение в постановление о предоставлении отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I, II, III и IV кварталы 2022 года. Они касаются размеров оплаты за последние три месяца.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым