В Казани могут ввести отсрочку платежей за аренду муниципального имущества

В Казани планируется ввести отсрочку платежей за аренду муниципального имущества. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Фото: kzn.ru

Новая мера поддержки будет применяться после утверждения соответствующего постановления Кабинета министров Татарстана. Шакиров напомнил и о других мерах поддержки, действующих в городе. В их числе мораторий на штрафы, бесплатная установка летних веранд кафе, льготный режим муниципальных парковок.

— Несмотря на сложную геополитическую обстановку, в Казани сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. Итоги девяти месяцев показывают, что нам удается сохранять положительную динамику по основным экономическим параметрам, — отметил замруководителя исполкома.

6 октября исполком Казани внес изменение в постановление о предоставлении отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I, II, III и IV кварталы 2022 года. Они касаются размеров оплаты за последние три месяца.

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Елизавета Пуншева