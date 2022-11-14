WADA потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал заявление WADA против РУСАДА по делу российской фигуристки Камилы Валиевой — организация требует принять решение о нарушении спортсменкой антидопинговых правил, дисквалификации на 4 года и аннулировании результатов начиная с 25 декабря 2021 года.

Напомним, Валиева, которой на момент скандала с положительным результатом допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

В феврале 2022 года в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре 2021-го допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке показать в короткой программе на Олимпиаде в Пекине наилучший результат — 82,16 балла.

В копилке российских фигуристов также есть золото в командном турнире Олимпийских игр. Однако церемония их награждения сорвалась из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

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