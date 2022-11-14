Казань попала в топ-5 лидеров по качеству общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Казань попала в топ-5 лидеров, набрав 69,2 балла и заняв 4-е место. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

Первое место заняла Пермь (73 балла из 100), второе — Новокузнецк (72,8), третье — Екатеринбург (72,7). Замкнула список Астрахань (34,2 балла). Москва набрала 83 балла, но вошла в рейтинг вне зачета, так как у местных властей несравнимо больше финансовых и технологических возможностей.

В 84 крупнейших российских городах за год закрыли 200 автобусных и троллейбусных маршрутов, в результате среднее ожидание на остановке выросло с 1,8 до 2 минут. Общее число маршрутов сократилось почти на 4%. Эксперты связывают это с сокращением выпуска транспортных средств в России из-за отказа западных компаний поставлять комплектующие на фоне санкций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» новый общественный транспорт получили девять городских агломераций. Стоит отметить, что Казань в этот список не попала.

Автобусные и троллейбусные парки в 2022 году обновят в Челябинской, Астраханской, Нижегородской, Пермской, Сочинской, Курской, Улан-Удэнской, а также в Новосибирской и Брянской агломерациях, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Закупка общественного транспорта — 310 автобусов и 23 троллейбусов — обойдется федеральному бюджету в 2,5 миллиарда рублей.

Перечень регионов, которые в этом году получат новые автобусы и троллейбусы, утвердил Минтранс России по итогам конкурсного отбора. Ведомство отобрало девять агломераций среди заявок, поступивших от 44 регионов. Всего в 2022—2024 годах автопарки обновят в 21 городской агломерации.

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Максим Кокунин