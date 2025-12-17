В Казани продают 12-летнюю «Ладу» с пробегом менее 11 тыс. км

Стоимость данного транспортного средства — 770 тыс. рублей

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2114 2013 года выпуска. Причем пробег у машины за 12 лет эксплуатации составил всего 10,6 тыс. км. Стоимость данного транспортного средства — 770 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль отечественного производства сохранился полностью в заводском состоянии и представлен в базовой комплектации. Под капотом установлен двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 81 лошадиная сила. Коробка переключения передач в машине — механическая.

Пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода ВАЗ-2114 (LADA Samara) выпускался с 2003 по 2013 год включительно. Эта машина стала рестайлинговой версией ВАЗ-2109, продолжением семейства под условным названием «Самара-2». Модель отличалась от предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом , облицовкой радиатора, бамперами и наличием молдингов.

Никита Егоров