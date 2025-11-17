Эррол Маск — о ГК ТАИФ: «Я сразу понял, это серьезные ребята»

ТАИФ и Эррол Маск обсудили возможность совместных проектов в России и Татарстане

Фото: Роман Хасаев

Объехав за два дня ИТ-инфраструктуру во время своего визита в Татарстан, побывав в Иннополисе и ИТ-парке, встретившись с руководством Академии наук, бизнесмен и инженер-механик Эррол Маск приехал в офис ТАИФ с целью познакомиться и больше узнать о проектах крупнейшей нефтехимической промышленной группы. В офисе ТАИФ на Пушкина, 80 состоялась одна из первых личных бизнес-встреч Эррола Маска. Разговор быстро перешел к обсуждению вариантов сотрудничества в области энергетики, инвестиций в ИТ-разработки, науки и майнинга. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Наша задача — из 1 000 кг нефти сделать 970 кг бензина и дизеля»

Встреча по инициативе Эррола Маска была организована оперативно и прошла очень живо. Со стороны ТАИФа встречу провели генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и зампредседателя совета директоров АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Маска-старшего искренне интересовали вопросы переработки нефти, перспективы ее добычи и возможности генерации.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Тимур Шигабутдинов подробно рассказал о ТАИФе — крупнейшей полностью частной компании в Республике Татарстан, организованной 35 лет назад, отметив специализацию Группы на инвестиционной деятельности, помимо основных направлений — нефтехимии, нефтепереработки, энергетики.

«За 35 лет ТАИФом было инвестировано более 20 млрд долларов. За все время существования компании было привлечено более 95 млрд долларов кредитов на развитие. Из них 93 мы уже вернули», — рассказал он.

Отдельный акцент в разговоре был сделан на нефтехимии. Тимур Шигабутдинов рассказал о работе нескольких крупных предприятий — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», расположенных на территории Татарстана. «Четыре года назад мы провели сделку по объединению с крупнейшей российской компанией СИБУР, входящей в пятерку крупнейших нефтехимических компаний мира, — отметил он. — Также мы оперируем нефтепереработкой, где разрабатываем уникальную технологию глубокой переработки нефти».

Разговор о нефтепереработке и новых технологиях заинтересовал Маска. «Эта технология позволяет получать 97,5% светлых нефтепродуктов — уникальная технология, — отметил генеральный директор ТАИФа. — В мире существуют подобные, но такая только у нас. Ее особенность — в способности перерабатывать в том числе тяжелую нефть. Наша задача — из 1 000 кг нефти сделать 970 кг бензина и дизеля. Мы потратили много времени и усилий на доведение этой технологии до промышленных масштабов и гордимся тем, что эта технология есть — работает. Мы ее выводим на проектные значения и в дальнейшем будем тиражировать».



— На сегодняшний день в мировой нефтепереработке средний уровень извлечения светлых нефтепродуктов составляет 78— 85%, — отметил Руслан Шигабутдинов.

— Какие резервы у вас по нефти? — спросил Эррол Маск, уточнив, что имеет в виду и среднегодовую добычу и оценку резерва скважин в России в целом и Татарстане в частности.

«В Татарстане добывается в год порядка 32 млн тонн нефти, — ответил Тимур Шигабутдинов. — Резервы на будущее — это очень интересная ситуация. По расчетам, сделанным 30—40 лет назад, нефть в Татарстане должна была исчерпаться, но на сегодняшний день Татарстан своими нефтяными резервами обеспечен более чем на 50 лет, а по факту намного больше».

— За всю историю разработки Ромашкинского месторождения в Татарстане было добыто более 3 млрд тонн нефти, — дополнил зампредседателя совета директоров АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы надеемся, что с помощью улучшения технологий извлечения, в том числе тяжелых нефтей, резервы будут с каждым годом естественно увеличиваться, — прокомментировал Тимур Шигабутдинов.

— Касательно России, добывается порядка 520 млн тонн в год, и прогнозируется, что в следующие сто лет запасы будут поддерживаться на том же уровне, что и сейчас. Но это не экспертное мнение — мы нефтепереработчики, — пояснил генеральный директор АО «ТАИФ».

— Мы одна из немногих компаний в России, которая покупает сырье по рынку и продает продукцию по рынку. У нас нет своей нефтедобычи, — добавил Руслан Шигабутдинов.

— Да, я понимаю, но мне очень интересно то, о чем вы рассказываете, — отметил Эррол Маск.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Эррола Маска очень впечатлил Татарстан, он интересовался развитием одного из центральных регионов нефтепереработки и нефтехимии в России. «Только различных видов органической химии, пластиков здесь производится более 4 млн тонн в год — как раз компанией СИБУР, — отвечал на его вопросы Тимур Шигабутдинов.

— Дмитрий Менделеев, создавший таблицу Менделеева, придумал ее в Татарстане, — впечатлил гостя Руслан Шигабутдинов. — Мы одно время были акционерами этого завода (Химический завод им. Л.Я. Карпова, где в конце XIX века трудился русский ученый-химик Д.И. Менделеев, — прим. ред.).



Минимум гигаватт на дата-центр и майнинг

От нефтехимии разговор перешел к генерации. «Мы являемся владельцами компании ТГК-16 — это две ТЭЦ, энергетические генерирующие заводы. Две станции, работающие на газе общей мощностью 1,6 гигаватта. Мы постоянно инвестируем средства, строим дополнительно мощности. Прорабатывается программа на следующие 6 лет по строительству дополнительных мощностей — до 2 гигаватт», — рассказал Тимур Шигабутдинов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Генеральный директор ТАИФа рассказал, что на сегодняшний день есть и определенные препятствия, добавив: «которые мы обязательно решим».

— General Electric поставила нам единственную в России газовую турбину H-класса мощностью 405 мегаватт. Это самый современный класс. На открытии и запуске этой турбины мы имели честь встречать посла США в России господина Хантсмана, — продолжил он. — Почему я затронул эту тему: при дальнейшем развитии генерации и общей сети Татарстана и России в целом мы рассматриваем возможность выделения части мощности на ЦОДы и майнинг-системы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Потребность по этим направлениям будет велика в будущем, — поддержал идею Эррол Маск.

— Мы понимаем, что это мировые тренды. Вопросы энергетики будут стоять с каждым годом все острее и острее. Предусматривая эту ситуацию, мы уже вчера начали заниматься проектами и в области генерации, и области ЦОДов. Запланировано несколько этапов: первая очередь в 500 мегаватт на дата-центр и майнинг, и в дальнейшем — еще 500. Всего как минимум гигаватт направим в эту тему. У нас есть опыт, компетенции и знания именно в генерации. Мы рассматриваем инвестиционные проекты по строительству дата-центров в различных конфигурациях по корпоративной обвязке.

Эррол Маск с интересом поддержал этот разговор, внося свои предложения: «В России обязательно нужно делать микс — и облачные истории, и фермы...»

— Наши компетенции — в проектировании, строительстве и в эксплуатации. Станции ТАИФа на 2-м месте по эффективности в стране по метрике грамм топлива на киловатт, — рассказал Маску Руслан Шигабутдинов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Эррол Маск выразил интерес в продолжении обсуждения: «Причина, почему я здесь все это вам рассказываю, потому что вы очень умные ребята, развитые».

«Вы настолько на правильном пути, что я бы ничего не стал менять»

После встречи Эррол Маск ответил на несколько вопросов «Реального времени» и поделился своими впечатлениями от пребывания в России:

— С каким целями Вы ехали в Татарстан, удалось ли достичь запланированных результатов этой поездки?

— Это визит-знакомство. Я подружился с Арсеном (основатель первого ИТ-парка Татарстана Арсен Хуснутдинов, — прим. ред.), и он сказал мне: «Если ты едешь в Россию, я хочу отвезти тебя в самый современный город в мире. Разве это не здорово?» Я спросил: «Какой это город?» Он ответил: «Казань. И если ты поедешь туда, твое восприятие изменится навсегда». Да-Да. И сказал: «Не верь моим словам, пока сам все не увидишь». Так что мы приехали в этот ультрасовременный город, которым вы должны безмерно гордиться. Какое невероятное это место. Это большой сюрприз, я не ожидал увидеть такое. Я видел города, где время будто застыло в 70-х годах, жизнь ушла в прошлое. Когда американские города начали развиваться, они были похожи на что-то наподобие Казани. Но Казань — это действительно нечто.

Я встречался со студентами, их пришло пару тысяч, полагаю. Они — лучшие примеры того, что хотелось бы видеть среди молодежи. Особенно в сегодняшнем мире. На Западе много испорченных людей, знаешь, которые ведут себя плохо. Я не увидел в Казани ни одного странного ребенка с татуировками, видел только идеальных детей. Пришло несколько тысяч людей, абсолютно светлых, интеллектуально развитых, глаза с большим интересом к жизни, к науке, к технологиям. Я прав?

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— В Казани у вас прошло несколько встреч, достигнуты ли какие-то конкретные договоренности по их итогам?

— До сегодняшнего дня мы обсуждали только общие вещи. Очень конкретный разговор получился в Академии наук с Рифкатом Нургалиевичем и его командой. И сейчас, кажется, наткнулись на золотую жилу: в ТАИФе у нас была действительно хорошая встреча. Как только приехал, я сразу понял — это серьезные ребята. И во время встречи, честно говоря, смотрел на них (Тимура и Руслана Шигабутдиновых, — прим. ред.) и думал, какие молодцы. Переговоры удались.

— Каковы Ваши дальнейшие планы в России, какие города хотелось бы еще посетить?

— Я думаю, и здесь еще есть на что посмотреть (смеется). Мне бы хотелось проехать дальше, в те места, о которых я читал, — Каспийское море, Кавказ, Урал. Хочу увидеть тот город, где такие морозы, что кидаешь кипяток в воздух — и он тут же замерзает. Мурманск, кажется. Где-то там. Но не в рамках этой поездки.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Что бы Вы пожелали ребятам-татарстанцам, какие слова напутствия сказали бы?

— Честно говоря, я бы сказал, что вы настолько на правильном пути, что я бы ничего не стал менять. Просто продолжайте в том же духе. Не нужно ничего дополнительно говорить ребятам, которых я увидел. Они все правильно делают.

Продолжение обсуждения перспектив научно-технического сотрудничества будет опубликовано в следующем материале «Реального времени».