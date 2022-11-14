Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу в Стамбуле

Фото: скриншот видео

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Всего на данный момент задержано более 20 человек, которые могут быть причастны к теракту, добавил он.

— По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна, — сказал министр.

Фото: скриншот видео

Взрыв произошел в центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль. В настоящее время проход на нее закрыт, а полицейские эвакуировали все прилегающие к ней улицы. Стоит отметить, что взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. После взрыва ведомство сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли бы пострадать.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула свидетельствуют о теракте.

— Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», — сказал он.

По его словам, «первые заключения указывают на то, что в этом деле замешано лицо женского пола». Он также отметил, что «компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение и стоящих за ним кругов».

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Максим Кокунин