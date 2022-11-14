Мария Захарова опровергла информацию о госпитализации Сергея Лаврова после прибытия на саммит G20

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.



— Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив, — написала она в своем telegram-канале.

Напомним, Лавров прибыл на индонезийский остров еще вчера. Там он представит страну на саммите «Группы двадцати», который пройдет 15—16 ноября.

На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

В МИД отметили, что потенциал «Группы двадцати» сейчас снижается из-за деструктивных тенденций на фоне непростой ситуации в мировой экономике. Большинство из них является следствием грубых экономических просчетов, недобросовестной конкуренции и открытой конфронтации США и ЕС на международной арене.



На прошлой неделе сообщалось, что Великобритания и ЕС намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите Группы двадцати (G20) .



Евросоюз хочет дать понять, что переговоры по мирному урегулированию должны проходить на приемлемых для Киева условиях. Также в ЕС полагают, что призыв к деэскалации в адрес России может отразиться в итоговой декларации саммита из-за позиции Москвы и Пекина. Сотрудничество Китая и РФ представитель ЕС охарактеризовал как «безграничную дружбу».

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что причина неучастия Путина в саммите G20 связана с его графиком.



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Максим Кокунин