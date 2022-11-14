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Первым замглавы ГИБДД Татарстана назначен подполковник полиции Айрат Самигуллин

16:16, 14.11.2022
Первым замглавы ГИБДД Татарстана назначен подполковник полиции Айрат Самигуллин
Фото: realnoevremya.ru

На должность первого заместителя руководителя ГИБДД Татарстана сегодня заступил полковник полиции Айрат Самигуллин, его назначил глава МВД по республике Артем Хохорин, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Ранее Самигуллин возглавлял центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения, до этого был на должности руководителя отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по Татарстану.

В октябре был назначен руководитель МВД по Новошешминскому району Татарстана майор полиции Александр Митрясов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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