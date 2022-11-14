Первым замглавы ГИБДД Татарстана назначен подполковник полиции Айрат Самигуллин

На должность первого заместителя руководителя ГИБДД Татарстана сегодня заступил полковник полиции Айрат Самигуллин, его назначил глава МВД по республике Артем Хохорин, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Ранее Самигуллин возглавлял центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения, до этого был на должности руководителя отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по Татарстану.

В октябре был назначен руководитель МВД по Новошешминскому району Татарстана майор полиции Александр Митрясов.



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Маргарита Головатенко