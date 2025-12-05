Владислав Кочетков: «Крепкие нервы — главный ресурс инвестора в 2026 году»

Председатель правления инвестхолдинга ФИНАМ — о технической рецессии, об инвестиционных идеях на 2026 год, о цифровом рубле и о неэффективности инвестирования «в бетон»

Фото: Динар Фатыхов

Инвестиционный брокер — это профессиональный оптимист. Поэтому в оценке того, каким будет для рынков и экономики 2026 год, председатель правления инвестиционного холдинга ФИНАМ Владислав Кочетков придерживается умеренно оптимистичной позиции. Даже несмотря на то, что российская экономика впала в техническую рецессию. Фондовый рынок в России — единственный в мире рынок частного инвестора, его объем оценивается десятками триллионов рублей. Среди стратегий инвестирования на 2026-й эксперт советует две — либо присоединяться к алготрейдерам через ПИФы, либо покупать и держать акции крупных российских компаний. Золото продолжит дорожать, ключевая ставка ЦБ РФ к концу следующего года снизится до 12%. О чем еще рассуждает и что прогнозирует один из ведущих российских экспертов в области экономики и инвестиций — в тексте его онлайн-конференции в «Реальном времени».

«В четвертом квартале экономика на грани технической рецессии»

— Насколько 2025 год оправдал ожидания аналитиков по поводу того, как будет развиваться российская экономика?

— Год выдался не самый удачный. Начиная со второго полугодия, прогнозы по росту сокращаются. Скорее всего, он будет минимальный, в районе 1,1—1,4%, в то время как предсказывалось 2% и выше.

Конечно, некоторые отрасли растут — в основном те, которые развиваются на бюджетном стимуле, в значительной степени связанном с СВО. Многие другие сектора, например, торговля, недвижимость, добыча полезных ископаемых — либо стагнируют, либо сокращаются. Мы сильно замедлились, в четвертом квартале экономика находится на грани технической рецессии. Да и первый квартал следующего года тоже будет сложным.

Посмотрим в том числе и за тем, как Центробанк будет вести себя с ключевой ставкой. Мы заходим на сайт ЦБ РФ, и видим справа цифры: инфляция сейчас составляет 7,7%, а цель по ней — 4%. Пока эти две цифры не сравняются, экономика будет испытывать сильное давление.

По сути, бизнес сегодня развивается на свои деньги, потому что кредиты очень дорогие. Есть еще такие предприятия, которые зарабатывают так хорошо, что могут себе позволить брать кредиты под 22, 24, 26%. К примеру, это могут быть IT-компании, занимающиеся импортозамещением софта. Но отрасль IT сейчас тоже встала, потому что изменение налогового режима с 2026 года, которое их коснется, привело к сильным изменениям бизнес-моделей таких компаний. Там тоже все сегодня не настолько хорошо.

— Иными словами, все плохо?

— Звучит, на первый взгляд, действительно так. Но на самом деле — нет. Денег в экономике по-прежнему много, в том числе и у населения. Зарплаты растут темпами, опережающими инфляцию. На рынке труда сохраняется дефицит, в стране околонулевая безработица. Во многих бизнесах нового сотрудника быстро найти нелегко, и их услуги дорожают. А раз дорожают — значит, у этих людей появляются деньги, которые впоследствии распределяются в другие сектора экономики через потребительский сектор и через инвестиции.

Сейчас российский фондовый рынок — это рынок частного инвестора. Там практически нет институционалов. Порядка 20 триллионов рублей, которые на нем присутствуют, в основном деньги частных инвесторов. В этом есть и минусы, и плюсы. Главная задача — сохранить достаточно высокие доходы и покупательную способность, но при этом еще снизить ставку, чтобы бизнес получил доступ к кредитам. Пока с этим есть определенный конфликт, но инфляция постепенно снижается, и я думаю, что ЦБ смягчит ситуацию. Скорее всего, в декабре он символически снизит ставку еще на 0,5 п.п. А 16% — это уже не 22%, с этим уже можно жить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«По итогам года мы будем выглядеть не хуже Германии»

— На Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что российская экономика по итогам полугодия вошла в «техническую стагнацию». Что это означает и что, по вашему мнению, будет по итогам года?

— Макроэкономисты используют термин «техническая», когда стагнация либо рецессия продолжается всего один квартал. Два квартала — это уже настоящая стагнация. Чтобы экономика не ушла в эту самую стагнацию, ее надо кормить, а питается она деньгами. Эти деньги нужно сделать более доступными.

— При этом вы сами говорите, что денег много. Где же они все, почему не поступают «на корм» экономике?

— Частично они идут на потребление, немного стимулируя инфляцию. Рынок недвижимости, хоть и сокращается, но не умер — а россияне традиционно любят недвижимость. Очень много денег лежит на депозитах — этому способствует высокая ставка ЦБ РФ. Соответственно, свободные деньги уходят на депозиты, а банки их в дальнейшем размещают не в кредиты, а в основном размещают на денежном рынке. То есть продают деньги другим банкам. Маржинальность этого процесса небольшая, но на триллионных суммах Сбер может показывать на этом рекордную чистую прибыль и платить неплохие дивиденды, даже в условиях стагнации экономики.

— И если резюмировать, с какими результатами российская экономика завершит год?

— Российская экономика продемонстрирует технический рост в районе 1,2—1,4%. В основном за счет секторов, которые «питаются» бюджетным стимулом и, назовем это так, фактором СВО. Многие отрасли, традиционно ключевые для России, например сырьевая, — будут в просадке. Но в целом экономика вырастет. Скажем так, по итогам года мы будем выглядеть не хуже Германии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Эпоха развитой цифровой экономики — это эпоха тотального контроля»

— Что будет с инфляцией дальше? Регулятор держит высокую ставку, чтобы ее побороть — насколько, по вашему мнению, это рабочая стратегия и ждать ли нам дальнейшего снижения «ключа»?

— Регулятор уже довольно долго снижает ставку — хотя мы с вами этого не особенно замечаем, но уже достаточно долго живем в эпоху снижающейся ключевой ставки. Быстро падать она не будет, потому что инфляционные риски остаются высокими, а инфляция для ЦБ — один из приоритетов. Мы ожидаем, что к середине 2026 года ставка опустится до 14—14,5%, оптимистичный прогноз к концу года — до 12%.

Конечно, ставка 12—14% — это все-таки еще полузапретительная, с точки зрения денег. Но у нас в стране достаточно маржинальный бизнес, и многие могут уже неплохо жить со ставкой 14%. Их больше, чем тех, кто мог жить со ставкой 21%.

— Под словом «жить» вы подразумеваете «брать кредиты на дальнейшее развитие»?

— Да. Зарабатывать столько, чтобы гасить эти кредиты, и еще инвестировать в развитие.

— Что изменится в экономике с введением цифрового рубля?

— На самом деле, ничего не изменится. Цифровой рубль — это инструмент контроля. Валюта, которая существует на некоем внутреннем блокчейне, и где все транзакции полностью отслеживаются ЦБ РФ. Неплохо отслеживается и банковский рубль, который вы тратите со своей карты. А вот бумажный рубль отслеживается гораздо хуже.

Для вас как для потребителя введение цифрового рубля не поменяет ничего. Кроме того, что, переведя в него все свои транзакции, вы становитесь полностью прозрачным для ЦБ гражданином, с точки зрения ваших трат. Вы придете в магазин и купите колбасу — и где-то в блокчейне Центробанка появится галочка: «Петров купил колбасу, а не наркотик, он добропорядочный гражданин». И в этом ничего плохого, на мой взгляд, нет. Пусть лучше регулятор точно знает, что я ничего плохого не делаю.

— Насколько массированно и быстро этот инструмент контроля будет вводиться в дальнейшем?

— Рано или поздно мы все перейдем на полную прозрачность для государства. Банки тоже будут работать с цифровым рублем, и на его базе эмитировать свой кредитный рубль, который тоже будет полностью прозрачен для ЦБ РФ. Все-таки эпоха развитой цифровой экономики — это эпоха тотального контроля. Но альтернативы нет: нужно либо принимать эту систему, либо переходить на натуральное хозяйство.

Думаю, внедрение цифрового рубля будет достаточно быстрым — на горизонте трех лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Неплохо можно заработать на рынке облигаций»

— Каким будет 2026 год для инвесторов? Каковы будут тренды и к чему мы готовимся?

— Год будет сложным. Никуда не денется геополитическая напряженность — это не только Россия и Украина, но и Ближний Восток, и Латинская Америка. В последние годы рынок, с точки зрения трейдера, демонстрирует график «пила» — постоянные резкие флуктуации без выраженного тренда.

На этом обычно зарабатывают алгоритмические трейдеры — те, кто торгует на бирже с помощью торговых роботов. Они «ловят» неэффективность рынка с помощью алгоритмических инструментов, совершают сотни тысяч или даже миллионы сделок в день, зарабатывая на каждом небольшом движении «пилы» небольшие деньги. Но за счет огромного количества этих движений и хорошего тарифа от брокера эти копейки они могут складывать в миллионные доходы. Так алготрейдеры зарабатывают на волатильном неэффективном рынке. Каждая такая стратегия оперирует своим объемом. Есть те, которые эффективны на ста тысячах рублей, а на большем объеме не работают. А есть стратегии, работающие на десятках миллионов. К торговле тех алготрейдеров, у которых достаточно емкие стратегии, могут присоединиться и частные инвесторы — это можно сделать через паевые фонды.

А в целом, по нашему мнению, оптимальных стратегий на 2026 год две. Первая — подключиться к алготрейдеру. За 2022—2025 годы средняя доходность алгоритмических трейдеров была в районе 80% годовых. И даже если в фондах половину заберет себе автор стратегии, вам все равно 40% останется, это неплохая доходность.

И вторая — никто не отменял стратегию «купил и держи». Все-таки ставка и инфляция постепенно снижаются, многие компании неплохо зарабатывают и платят дивиденды. Российские ценные бумаги все еще недороги. Поэтому купить их вдолгую — хорошая стратегия. Главное при этом — не нервничать, потому что в моменте бумага может дорожать или дешеветь. Крепкие нервы — главный ресурс инвестора в 2026 году.

— Если говорить об инвестиционных инструментах — что из них сегодня дает хорошую доходность?

— Неплохо можно заработать на рынке облигаций. Доходность выше инфляции и выше средней ставки по депозиту сейчас будут давать гособлигации — ОФЗ. Корпоративные облигации дают сейчас доходность 18—22%, а некоторые и выше. В облигациях много инвестиционных идей, можно сделать себе портфель из трех-четырех таких инструментов и получать неплохую доходность на свободные деньги.

С точки зрения российских акций, во-первых, в плане дивидендных идей хорошо подходит Сбербанк. Во-вторых, аналитики не очень любят акции Аэрофлота, но с фундаментальной точки зрения они выглядят неожиданно прилично. Доходы растут, долговая нагрузка снижается, россияне зарабатывают все больше и летают все чаще. Плюс к тому, цены на билеты растут. И если лет пять назад это была компания-аутсайдер, то сейчас это отличная эффективная компания. Можно присмотреться и к ВТБ.

А если вы любите валюту, то есть «Сургутнефтегаз» — компания, которая часто рассматривается фондовыми аналитиками не как частная компания, а как «валютная кубышка», у которой на счетах огромные объемы валютной ликвидности. Поэтому если вы ориентируетесь на девальвацию рубля (а она, к сожалению, возможна), то «Сургутнефтегаз» — неплохая идея.

Америку, Китай, Японию затрагивать сейчас не будем — идей на этих рынках много, но это все-таки работа для квалифицированных инвесторов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Думаю, золото дороже $4 тысяч за унцию мы в следующем году еще увидим»

— В каких валютах, по-вашему, сегодня лучше всего хранить сбережения?

— Моя позиция все эти годы стабильная: большую часть сбережений нужно хранить в том, в чем вы зарабатываете и тратите. Иначе на конверсии вы можете потерять больше, чем заработаете. Поэтому если вы зарабатываете и тратите в рублях — можно смело хоть 100% своих денег хранить в рублях. Но если вы все-таки хотите иметь иностранную валюту, то можно разделить все так: 50% — рубль, 30% — юань, 20% — доллар.

— А вложения «в бетон» — хорошая инвестиция, с вашей точки зрения? Не секрет, что россияне в эпоху турбулентности всегда любили для спасения накоплений покупать недвижимость.

— На самом деле, мы сейчас не видим такой активности. Объемы на первичном рынке недвижимости стоят, вторичка проседает, в недвижимость вкладываются все меньше и меньше. Просто потому что до этого в нее вкладывали с кредитным плечом. А сейчас оно малодоступно.

Возможно, в следующем году со снижением ключевой ставки рынок недвижимости и оживет. Конечно, от объекта к объекту ситуация меняется, но если смотреть усредненно, то недвижимость растет примерно на уровне инфляции. Целевая инфляция, как мы видим на сайте ЦБ, — 4%. А кредит под 4% на покупку недвижимости вы не возьмете в ближайшие лет пять.

Безусловно, покупая недвижимость, вы покупаете некую базу, жилье, возможно, пассивный доход. Но это не самый доходный актив. Единственное — недвижимость не дешевеет. Но не дешевеет она по причине неэффективного рынка. Заработаете на ней вы точно меньше, чем держа деньги на депозите. Доходность жилья сейчас в районе 5% годовых — сравните с акциями или даже с депозитом того же Сбербанка.

— Исторические рекорды бьет золото. Что скажете по поводу этого актива?

— Традиционно, золото было защитным активом. Если деньги — бумажные или цифровые — могут печататься государством в неограниченных количествах, то объемы добычи золота ограничены. Много золота не произведешь — его количество в земной коре конечно. Соответственно, в условиях снижающихся ставок (в том числе и в Европе, и в США) денег становится больше. Итак, в мировой экономике много денег и много нестабильности (Украина, Ближний Восток, Латинская Америка). И в этих условиях уходят в тот актив, который производится в ограниченном количестве.

Плюс держать деньги в традиционных институтах стало опасно — пример тому Euroсlear, который сейчас не отдает российские активы. На этом фоне центральные банки стремятся держать деньги не в других государствах, как раньше. Помните, раньше было словосочетание «золотовалютные резервы»? Так вот, часть «валютные» из него уже можно убирать. Теперь страны формируют золотые резервы больше, чем валютные. Золотых резервов больше теперь и у Индии, и у Китая, и другие крупные экономики наращивают покупки золота.

Поэтому золото сегодня на исторических максимумах и, скорее всего, продолжит расти. Думаю, золото дороже $4 тысяч за унцию мы в следующем году еще увидим. Спрос сохраняется.

Кстати, похожая ситуация и с биткоином. Это молодой, очень волатильный актив. Но он производится в ограниченном количестве, добыча его требует все больших и больших ресурсов. Года два назад я в биткоин не очень верил. Это консенсусная валюта, люди договорились, что она чего-то стоит и ее сложно добывать. А стоимость ее формируется как раз из-за того, что количество ограничено.

Собственно, как и золото. Оно нужно, потому что мы договорились, что оно чего-то стоит.

— Как и вообще любая мировая валюта. Строго по Ювалю Харари: мы сами договорились о правилах игры.

— Да, поведенческую экономику никто не отменял. Объект стоит столько-то, только потому что мы считаем, что он стоит столько-то.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Российский фондовый рынок — единственный в мире рынок частного инвестора»

— Как изменился рынок финансовых услуг в России за последние годы и на чем сейчас фокус?

— С 2022 года наш фондовый рынок колоссально изменился. Сейчас это единственный в мире рынок частного инвестора. В России открыто больше 50 миллионов брокерских счетов, на них заведено порядка 20 триллионов рублей. На этом рынке почти нет институциональных инвесторов — разве что банки в каком-то объеме присутствуют на рынке облигаций. У нас на рынке нет нерезидентов: американцам и европейцам нельзя, а китайцы и арабы хотят, но боятся вторичных санкций.

Таким образом, российский фондовый рынок — это рынок частного инвестора. Причем рынок очень ликвидный. Оборот на Московской бирже по прошлому году превысил сумму квадриллион рублей! У компании «ФИНАМ» оборот за прошлый год составил 75 триллионов рублей — думаю, по итогам 2025 года мы перескочим этот объем.

Таким образом, объемы растут, клиенты активны, инвестиционных идей хватает. Но при этом инвестор постепенно взрослеет. На мой взгляд, российский инвестор становится значительно более финансово грамотным. Растет спрос на облигации, их доля в портфелях значительно увеличивается. Растет доля дивидендных бумаг, меньше становится рискованных стратегий.

То есть фондовый рынок поменялся и структурно, и поведенчески. У нас задача — клиент, который будет на рынке много лет и передаст свои капиталы детям и внукам. Поэтому мне этот рынок нравится. Да, к сожалению, есть высокая волатильность, но рынок большой и растущий по объемам (правда, по капитализации пока еще так себе).

— Ваша команда использует искусственный интеллект в развитии финансовых услуг?

— Конечно, использует. Финансовый рынок традиционно на острие технологий. Уже три года всем сотрудникам компании доступны основные LLM. Я, например, Gemini люблю, она со мной общается хорошим литературным языком (улыбается).

Есть у нас много агентов, которые оптимизируют простые операции. К примеру, общекорпоративные инструменты — например, презентации рисует ИИ-агент, и на этом мы экономим время команды дизайна, которая может заняться более важными вещами. Я сделал себе агента, который формирует вместо меня отчеты о моих командировках. Все это экономит время.

Есть и более сложные модели — мы используем их для анализа поведения клиентов. К примеру, думаю, скоро наши клиенты смогут подключить себе модуль с ИИ-помощником, который будет анализировать все сделки, вычислять время, в котором трейдер делает больше всего ошибок, проводит неудачные операции. И потом, если вы будете пытаться зайти в такое время на биржу, ИИ вас предупредит: «Статистически, обычно в этот час и день недели вы чаще ошибаетесь». Или увидит нетипичные для вас действия и напомнит об этом. Конечно, финальное решение вы будете принимать сами, но советник будет анализировать ваше поведение, и вы сможете воспользоваться его советами.

У нас своя внутренняя команда, которая занимается разработкой агентов и делает их конструктор. Есть команда, которая обучает этих агентов. Думаю, ИИ будет помогать нам еще больше — а скоро начнет помогать еще и клиентам.

— То есть пока вы еще не «раскатили» своих агентов для доступа клиентов?

— Что-то уже им доступно. Например, у нас есть сервис, который анализирует каждый фондовый инструмент по множеству метрик и, под ваш запрос, может сформировать списки инвестиционных идей под заданные параметры. Мы идем дальше, начали добавлять в него свои датасеты, расширять поиск закономерностей и статистических «схождений».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Брокер — это профессиональный оптимист»

— А может ИИ сам успешно торговать на бирже? Ему ведь доступен весь спектр знаний о рынке и мощная математическая машина.

— Пока все-таки нет. Как минимум, фактор галлюцинирования ИИ никто не отменял. Поэтому сейчас в основном происходит так: нейросеть дает сигнал к покупке или продаже акций, но решение по этому сигналу принимает все-таки человек. По практике, пока ИИ — так себе инвестор. Проводится даже эксперимент, в котором инвестируют несколько разных ИИ. Так вот, все они сейчас в просадке, человек справился лучше, чем они.

Думаю, пока не появится общий искусственный интеллект, который будет не только анализировать, но и генерировать вероятности и гипотезы, человек будет эффективнее. Хотя роль искусственного интеллекта на рынке, безусловно будет расти.

— В завершение беседы, давайте еще раз резюмируем, каким будет 2026 год для рынков и экономики.

— Скажем так: год будет хорошим, но непростым. Ставка будет снижаться. Возможно, в российской геополитике произойдет снижение градуса напряженности. Рынок труда останется перегретым — значит, работы будет много, и можно будет нормально заработать. Конечно, всегда есть чего бояться. Но я бы советовал концентрироваться на возможностях. Ведь брокер — это профессиональный оптимист. А значит, хороший будет год!