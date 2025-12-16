Как изменилась жизнь победителя родом из Татарстана, выигравшего 1 млн в «Новогоднем миллиарде» — 2025

В 2025 году по итогам розыгрыша 1604-го тиража «Русского лото» 90 человек стали лотерейными миллионерами

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

По данным «Столото», из 90 победителей-миллионеров «Новогоднего миллиарда»** свои выигрыши оформили 87 (97%) человек. Самые распространенные траты победителей: улучшение жилищных условий, путешествия, подарки близким, вклад под проценты и погашение кредитов. При этом около 22% победителей на момент оформления выигрышей не определились, на что потратят деньги.

Системный администратор Денис Иванов* родом из города Альметьевска Республики Татарстан еще до новости о своей победе в новогоднем розыгрыше «Русского лото» искал возможности для исполнения своей мечты о строительстве дома для всей семьи. Нам удалось узнать, как изменилась его жизнь после получения выигрыша.

Сделал шаг к своей мечте — строительству семейного гнезда

Несколько лет назад Денис начал покупать билеты «Русского лото» совместно со своей мамой — давней поклонницей лотерей от «Столото». Спустя время, уже после переезда Дениса в Москву с супругой и двумя сыновьями, эта добрая семейная традиция принесла свои плоды: по итогам 1604-го тиража «Русского лото» один из купленных билетов на сайте «Столото» принес Денису выигрыш в 1 000 000 рублей. После его получения победитель поделился своими впечатлениями.

предоставлено пресс-службой "Столото"

— О выигрыше остались только приятные эмоции, помню детально каждый момент, вплоть до поступления выигрыша на мой счет. Денежные средства я положил на вклад под проценты для исполнения давней мечты — строительству дома, — рассказывает Денис. — Я продолжаю покупать билеты лотерей от «Столото», и в одном из тиражей мне повезло выиграть еще 100 тысяч рублей.

Также победитель поделился планами на предстоящий новогодний розыгрыш «Русского лото» в 2026 году.

— Уже придумали с супругой стратегию и до конца года проводим эксперимент, покупая билеты «Русского лото» в разных местах и в разных форматах: и на сайте, и в мобильном приложении, и в лотерейных киосках, — рассказывает Денис. — А для привлечения удачи у нас появился специальный ритуал — гладим нашей кошке лапки, приговаривая: «Я потру кошачьи лапки, значит, завтра будут бабки». Всем участникам «Новогоднего миллиарда» — 2026 желаю больших побед, новых достижений и удачи!

Традиционный праздничный розыгрыш в девятый раз состоится 1 января 2026 года в 15:30 мск в прямом эфире телеканала НТВ. У участников будет шанс поучаствовать в розыгрыше 1 млрд рублей, приза в 100 млн рублей, а также в розыгрыше не менее 100 призов по 1 млн рублей и других денежных призов.



