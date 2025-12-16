Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 учебный год

Ранее в Минобрнауки пояснили, что корректировка минимальных баллов проведена с целью повышения качества образования

Фото: Динар Фатыхов

Министерство науки и высшего образования России определило минимальные пороги баллов ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году.

Согласно утвержденным нормам, абитуриентам потребуется набрать как минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Минимальный порог по физике установлен на уровне 41 балла, по обществознанию — 45 баллов, по информатике — 46 баллов.

Ряд предметов продемонстрировал повышение минимальных требований. Так, для химии и биологии порог увеличен с 39 до 40 баллов, для физики — с 39 до 41 балла, для информатики — с 44 до 46 баллов. Существенно выросли требования по истории (с 36 до 40 баллов) и иностранному языку (с 30 до 40 баллов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время минимальные баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе остались на прежнем уровне.

В Минобрнауки пояснили, что корректировка минимальных баллов проведена с целью повышения качества образования, в том числе по программам, реализуемым на платной основе. Основанием для изменений послужил анализ результатов приемной кампании 2025/2026 учебного года. По оценкам ведомства, нововведения затронут порядка 1% поступающих.

Наталья Жирнова