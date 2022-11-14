В России расширили производство двигателей для Ту-214

Правительство России расширяет программу субсидирования проектов по производству двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, включая Ту-214.



По поручению президента России в течение двух лет необходимо обеспечить выпуск:

20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214;

Около 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения «Суперджетов»;

14 двигателей ПД-14 для будущего флагмана российской авиации МС-21.

Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать на эти цели более 44 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: wikimedia.org

Одновременно необходимо выполнить все запланированные научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Разработку и создание прототипа этой силовой установки важно завершить до конца 2024 года, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин:

— Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов, — сказал он.

На Казанском авиационном заводе стартовало производство самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать уже в следующем году. Также Казанский вертолетный завод намерен в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214.

В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

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Маргарита Головатенко