За 11 месяцев в России зафиксировано более 320 тыс. случаев удаленных мошеннических операций

Это на 8% ниже аналогичного периода предыдущего года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что за первые 11 месяцев 2025 года зафиксировано более 320 тысяч случаев удаленных мошеннических операций, что на 8% ниже аналогичного периода предыдущего года, сообщил ТАСС.



Среди факторов успеха Филиппов назвал активное внедрение антифрод-систем крупными банками и иными финансовыми структурами, ответственными лицами, занимающимися сделками с недвижимостью, а также усиление уголовной ответственности за участие в схемах незаконного вывода денежных средств («дропы»).

— Все это в своей совокупности привело к определенным положительным результатам, — заявил Филиппов.

Ариана Ранцева