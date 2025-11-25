Гарегин Тосунян: «ЦБ предлагает запретить снижение цен — это нас немножечко удивляет»

Президент АРБ прокомментировал позицию регулятора в споре банков с маркетплейсами

«Почему некоторые банки вспоминают о конкуренции только тогда, когда сами оказываются неконкурентоспособными?» — задался вопросом в ходе открытой дискуссии президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, комментируя заявления Сбера о 1,5 трлн рублей недополученных налогов с маркетплейсов и предложение Центробанка запретить им продавать собственные банковские продукты. В свою очередь статс-секретарь, зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил, что речь не о запрете, а о том, что онлайн-платформы должны демонстрировать цену вне зависимости от того, услугами какого банка они пользуются. Подробности — в материале «Реального времени».

«Почему вдруг «дискриминация»? Снижение цен — за счет сокращения маржи маркетплейсов»

Конфликт банков с маркетплейсами разгорелся с новой силой. Прошло чуть больше недели, как кредитные организации пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны интернет-платформ из-за скидок клиентам своих структур. В этом вопросе их поддержал Центробанк: глава ведомства Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить онлайн-площадкам продавать собственные банковские продукты.

Следом с открытым письмом выступила основательница Wildberries Татьяна Ким, заявив об атаках на российский цифровой бизнес. По ее словам, отечественные платформы создали новый вид экономики с участием более 1 млн предпринимателей, а Сбер, заявляя о якобы недополученных 1,5 трлн рублей налогов, выставляет этот легальный бизнес преступниками. Главное, указала она, маркетплейсы не ограничивают банки в развитии программ лояльности.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тему продолжили в ходе открытой дискуссии в Ассоциации российских банков. Встречу посвятили вопросам деятельности кредитных организаций в условиях сложной геополитической обстановки и усиления мошеннических операций на рынке финансовых услуг, но и работу платформ участники также активно обсуждали.

— Не могу не затронуть актуальный конфликт. Маркетплейсы регулярно предлагают скидки при оплате своими картами и платежными сервисами, а ряд крупнейших банков считают это нечестной конкуренцией, называют скрытой ценовой дискриминацией. Центральный банк предлагает запретить снижение цен на товары при использовании определенных форм оплаты, и это нас немножечко удивляет, — заметил президент АРБ Гарегин Тосунян.

Призывая коллег к обсуждению, он заметил, что этот сложный вопрос напрямую касается создания конкурентной среды: «У нас невольно возникают существенные вопросы, которые мы на протяжении многих лет задаем. Почему вдруг «дискриминация»? Снижение цен на товары для широкого круга граждан маркетплейсы осуществляют за счет сокращения собственной маржи. Оказалось, что это очень и очень вредно. А с другой стороны, почему некоторые банки вспоминают о конкуренции только тогда, когда сами оказываются неконкурентоспособными? Вот это очень любопытно».

ЦБ: «Мы не за то, чтобы вводить какие-то запреты»

При этом глава АРБ напомнил про «эксклюзивное положение» этих банков с использованием государственных привилегий, имея в виду выплаты пенсий, зарплат бюджетникам, участие в госпрограммах и другие особые приоритеты. «Вот тут вдруг вспомнили о нарушении конкуренции, и даже были упреки якобы в неуплате налогов. Потом, правда, сняли эти упреки, потому что абсурдность заключается в том, что, извините, конечно, но когда цены снижаются для потребителей, то ты меньший доход получаешь, а меньший доход — это меньше налогов. Так что, предлагаете повысить в разы цены на товары и тогда в разы больше будете платить? Другое дело, кто купит и как потом будете платить. Так можно обанкротить экономику, а не стимулировать. Поэтому до абсурда доводить такого рода аргументы — совершенно нелепо!» — высказал Тосунян.

По его словам, в ассоциации поддерживают все, что способствует снижению стоимости товаров и услуг, повышению их доступности как для потребителей, так и для поставщиков. Он отметил роль маркетплейсов в продвижении тех участников рынка, особенно среди субъектов МСП, которые «не в состоянии выйти на некоторые монополизированные рынки».

— Мы считаем, это надо поддерживать — развитие конкуренции среди банков, производителей и поставщиков. Только это и отсутствие двойных стандартов в конкурентной политике приведет к сильной и здоровой экономике, — заключил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в свою очередь решил прояснить позицию регулятора в вопросе развития платформенной экономики. Он напомнил об острой дискуссии еще на этапе принятия соответствующего закона в весеннюю сессию. Речь, по его словам, идет о единых условиях и равных подходах для всех организаций, включая финансовые, которые предоставляют свои услуги на платформах.

— Понятно, что платформа — это новый шаг не только для российской экономики, но и для мировой. Мы видим, как они развиваются, — заявил он. — Прозвучал вопрос доступа, почему я так отреагировал. Мы не за то, чтобы вводить какие-то запреты. Мы говорим о том, что платформы должны демонстрировать цену товара вне зависимости от того, какими платежными услугами какого банка они пользуются. Это должен быть отдельный диалог между платформой, ее клиентом и банком.

«Платформы не могут быть заложниками одной финорганизации»

По его словам, в России необходимо настраивать регулирование платформ, чтобы были решены вопросы защиты прав потребителей. Соответствующие предложения ЦБ уже направлены в Минэкономразвития, они касаются двух направлений: предложений финансовых продуктов на платформе и вопросов системного влияния цифровых платформ на финансовый рынок.

— Логика в этом предложении очевидна. Платформы играют инфраструктурную роль, и они, как нам представляется, не могут быть заложниками одной финансовой организации. Но и одна финансовая организация не может быть заложником этой платформы. При этом маркетплейсы и отдельные банки, которые предоставляют финансовые услуги на платформе, могут самостоятельно (и здесь нет и не предполагается никаких запретов) предлагать своим клиентам скидки, бонусы, другие программы лояльности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это важный фактор, который повышает лояльность клиента и позволяет выстроить долгосрочную стратегию взаимодействия, отметил Гузнов: «Но, если данное предложение не сработает, уже озвучено второе наше предложение — сформулировать формат взаимодействия финансовых организаций, прежде всего банков, и платформ с точки зрения взаимоучастия и взаимопроникновения корпоративных связей. Думаю, этот вариант более жесткий в каком-то смысле, но он тоже на повестке дня».

— Для нас важно, чтобы были прозрачные правила продаж. Мы видим, что платформы во многом начинают постепенно оказывать влияние на финансовую стабильность. И для нас очень важно понимание того, что собой представляет платформа с точки зрения отчетности, соблюдения базовых стандартов по информационной безопасности и ряда других параметров, — добавил зампред ЦБ.

Мошенники присвоили около 20 млрд рублей россиян

Касаемо общей темы конференции, глава АРБ заметил, что геополитическая турбулентность и экономические проблемы с одной стороны, а также развитие современных технологий и растущие масштабы мошенничества с другой создают такие сложные условия, которые ежедневно проверяют на прочность финансовую систему страны: «Вы это все чувствуете и на себе, и на ближайшем окружении».

Кроме того, сейчас, по его словам, мы являемся свидетелями беспрецедентного технологического развития во многих сферах жизни, в том числе экономической и финансовой. «Это здорово, раскрывает широкие возможности, но и порождает очень серьезные, изощренные риски. В этих условиях наша общая цель — создание и поддержание конкурентной финансовой системы, отвечающей вопросам современности в условиях санкционного давления», — подчеркнул он, добавив, что финансовая система должна быть безопасной.

В вопросах противодействия мошенникам Гарегин Тосунян считает важным комплексный подход. С 2019 года наблюдается непрерывное увеличение количества транзакций без согласия клиентов — в 1,7 раза. «Почему не удается переломить этот тренд? Ну потому что, наверное, мошенники все-таки обладают довольно серьезными ресурсами: и финансовыми, и техническими, и в некоторых случаях коррупционными, что позволяет им находиться на шаг впереди», — посетовал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Неутешительная статистика, по его словам, и в части утечки персональных данных: в январе — сентябре 2025-го мошенники получили доступ к 13 млрд строк персональных данных россиян, что в 4 раза больше, чем за весь предыдущий год. В то же время Алексей Гузнов сообщил, что за девять месяцев года банки отразили 111 млн попыток похитить средства клиентов со счетов, сохранив тем самым свыше 11 трлн рублей граждан. Но количество удавшихся попыток злоумышленников тоже все еще велико, что привело к хищению у населения порядка 20 млрд рублей.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал о положительных тенденциях по снижению в банках случаев недобросовестной практики продаж. «Раньше нас всегда беспокоили истории некрасивого поведения, связанного с навязыванием допуслуг, а тем более с мисселингом, которые были довольно распространены на рынке еще несколько лет назад. Сейчас они не то чтобы совсем ушли в прошлое, они есть, но их интенсивность заметно снизилась», — сообщил он. Что касается мошенников, противостоять этой индустрии можно только с помощью другой индустрии и системных методов, заявил спикер, призывая коллег к тесному взаимодействию в решении этой проблемы.

скриншот сайта АРБ/ Сергей Асланян