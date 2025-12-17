Новости общества

В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности

08:16, 17.12.2025

МЧС сообщило о его отмене

В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности. В приложении МЧС сообщили, что с 06:14 он больше не действует.

скриншот с сайта МЧС Татарстана

По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы 94 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Татарстане режим беспилотной опасности отменили спустя почти три часа.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

