В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности

МЧС сообщило о его отмене

В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности. В приложении МЧС сообщили, что с 06:14 он больше не действует.

скриншот с сайта МЧС Татарстана

По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы 94 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Татарстане режим беспилотной опасности отменили спустя почти три часа.

Ариана Ранцева