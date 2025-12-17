В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности
МЧС сообщило о его отмене
В Татарстане пять часов длился режим беспилотной опасности. В приложении МЧС сообщили, что с 06:14 он больше не действует.
По данным Минобороны, за ночь были ликвидированы 94 беспилотных летательных аппарата.
Ранее в Татарстане режим беспилотной опасности отменили спустя почти три часа.
