Здание «Мебельграда» продают почти вдвое дешевле под производство или склад

Фото: скриншот объявления

«Спрос на такие объекты кратно превышает предложения»

Торговый центр «Мебельград» вновь выставили на торги, но уже по новой цене. Здание на ул. Рахимова, 8 в поселке Левченко сегодня продают за 260 млн рублей против 420 млн вместе с участком в 2020 году. Как стало известно «Реальному времени», на участие в торгах уже поступило несколько заявок от потенциальных инвесторов.

Аукцион объявлен на 7 декабря, прием заявок от желающих приобрести этот объект завершится на пять дней раньше. Здание продают уже не как торговое помещение, а как «производственно-складской комплекс в составе здания свободного назначения…». По словам генерального директора АН «Реагентство» Юрия Чикирова, на цену влияет ряд условий:

— Во-первых, это торги. Во-вторых, у объекта изменилось назначение — теперь он производственно-складского назначения, что очень актуально в настоящее время: спрос на такие объекты кратно превышает предложения. Это коммерческие торги, не банкротные, то есть будут идти на повышение цены, поэтому стартовая цена специально сделана невысокой, чтобы дать возможность потенциальным инвесторам быть в системе импортозамещения, получить возможность создать на этих площадях производственные цеха, — сообщил он «Реальному времени».

Здание продают уже не как торговое помещение, а как «производственно-складской комплекс в составе здания свободного назначения…». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По его мнению, в ходе торгов цена на здание вполне может вырасти до 380 млн рублей: «В любом случае строительство аналогичного объекта, с наличием всех коммуникаций, сегодня будет в районе 1 млрд рублей. Себестоимость квадратного метра при строительстве в наши дни составляет не менее 60—70 тыс. рублей за квадратный метр, здесь же более 15 тысяч «квадратов», — считает собеседник издания.

Общая площадь объекта — более 15,3 тыс. м2. Это комплекс из трех зданий разной этажности, а также здания холодного склада — около 704 м2. Корпуса оснащены пассажирскими и грузовыми лифтами, а общая площадь помещений, приспособленных под офис, порядка 916 м2.

«В условиях «коронакризиса» продавцы мебели не смогли выстоять»

В Казани гипермаркет «Мебельград» открылся еще в начале нулевых, став одним из первых крупных городских мебельных центров. До его закрытия арендаторами торговых площадей были более 100 производителей мебели Татарстана и других регионов России. В их числе были такие представители мебельного рынка, как «Лазурит», «Муром-мебель», «Калинка», «Пинскдрев» и другие известные компании.

О том, что ТЦ прекращает свою деятельность, стало известно в октябре 2020 года. Как объясняли тогда представители «Мебельграда», к расторжению контрактов с арендаторами привело несколько причин: наличие иностранных крупных компаний производителей мебели, открытие федеральных электронных площадок по ее продаже, как следствие, снижение спроса на продукцию фирм, работающих на территории ТЦ. Свою роль сыграла и эпидемия коронавируса, заметно сократившая поток покупателей в гипермаркете: «За этот год мы стали свидетелями, что в условиях «коронакризиса» такие продавцы мебели не смогли выстоять, им не хватило запаса прочности бизнеса и гибкости в новых условиях. Некоторые и вовсе не гнушались обманывать покупателей и отказывались поставлять ранее оплаченную покупателем мебель», — говорилось в заявлении руководства ТЦ.

Фото: mgrad.ru

Тогда же были опровергнуты слухи о приходе нового собственника здания, и хотя оно было выставлено на продажу вместе с участком земли под ним почти в 1,3 га, владельцы объекта недвижимости выразили готовность остаться на его территории для дальнейшей работы или же переехать — судьбу должен был решить новый владелец. В то время в Казани говорили и о том, что ТЦ будет перепрофилирован под жилую застройку или же промышленный объект. Но покупатель на три корпуса торгового центра так и не нашелся.

В последнее время ситуация изменилась: «поменялось и назначение объекта продажи, и ситуация на рынке — тогда была пандемия, сейчас же имеется повышенный спрос на склады и производства в связи с новым генпланом Казани», отметил в разговоре с «Реальным временем» глава «Реагентства». В результате, отметил он, интерес к этому объекту появился сразу у нескольких компаний.

Имущество трех владельцев продают одним лотом

По информации торговой электронной площадки, владеют объектом недвижимости три действующие организации — ООО «Мебельград», ООО «Риарден» и ООО «Бертан», которые никак между собой не аффилированы. Директор и учредитель первой, с долей в 10%, — Сергей Кузьмин, остальная доля в фирме «Мебельград» с 2018 года числится за Мариной Гурьяновой. Основным видом деятельности этого ООО, созданного более 20 лет назад, является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», плюс еще 36 дополнительных, в том числе разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей и многое другое. По сравнению с финансовыми показателями 2020 года выручка общества снизилась на 80% — до 6,8 млн рублей.

Фото: vk.com/mgradkazan

Основная деятельность ООО «Риарден» аналогична направленности «Мебельграда», в числе 18 дополнительных указаны строительные отделочные работы и торговля оптовая бытовой мебелью. Это малое предприятие, где числятся три работника, было зарегистрировано в 2012 году, а его учредителем и директором является Марина Шагламджян. Что касается финансовых результатов деятельности, то если в 2019-м выручка фирмы составляла почти 46 млн рублей, то по итогам прошлого года сократилась до 5,1 млн рублей.

Третий собственник — фирма «Бертан» также была создана 10 лет назад. Это малочисленное предприятие, руководителем которого числится Альбина Хасанова, а учредителем с долей в 100% — Лилия Товмасян. В 2017 году выручка ООО составила 50,7 млн рублей, в 2021-м стала нулевой.



Несмотря на наличие у здания трех собственников, как отметил Юрий Чикиров, продаваться оно будет одним лотом, в который включены четыре земельных участка и 13 нежилых помещений, будет оформлен один договор купли-продажи. Общая сумма сделки, вероятнее всего, будет поделена пропорционально площадям владения.

Ангелина Панченко