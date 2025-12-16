Муфтий Москвы выступил на Глобальном форуме Альянса цивилизаций при ООН
В своем докладе он подчеркнул, что Россия развивается как государство‑цивилизация, где 193 народа сохраняют свои язык и веру
В Эр-Дияре прошел XI Глобальный форум Альянса цивилизаций при ООН (UNAOC), посвященный диалогу и взаимопониманию в многополярном мире. Среди участников — официальные лица, религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира. Россию представил муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов.
В своем докладе он подчеркнул, что Россия развивается как государство‑цивилизация, где 193 народа сохраняют свои язык и веру, сравнив страну с «цветущим садом». Муфтий отметил ключевую роль российских мусульман как «живого моста» между цивилизациями и подчеркнул неразрывную связь верности Родине и религии.
Говоря о глобальных вызовах, Крганов указал на разрушительное влияние западных медиа, ведущее к деградации семьи и общества. В завершение муфтий призвал представителей традиционных религий объединиться против «тирании безнравственности» и предложил использовать российский опыт межрелигиозного диалога как пример для мира.
Напомним, что ранее верховный муфтий призвал мусульман молиться в мечетях, а не на улице.
