Муфтий Москвы выступил на Глобальном форуме Альянса цивилизаций при ООН

В своем докладе он подчеркнул, что Россия развивается как государство‑цивилизация, где 193 народа сохраняют свои язык и веру

Фото: Максим Платонов

В Эр-Дияре прошел XI Глобальный форум Альянса цивилизаций при ООН (UNAOC), посвященный диалогу и взаимопониманию в многополярном мире. Среди участников — официальные лица, религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира. Россию представил муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов.

В своем докладе он подчеркнул, что Россия развивается как государство‑цивилизация, где 193 народа сохраняют свои язык и веру, сравнив страну с «цветущим садом». Муфтий отметил ключевую роль российских мусульман как «живого моста» между цивилизациями и подчеркнул неразрывную связь верности Родине и религии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о глобальных вызовах, Крганов указал на разрушительное влияние западных медиа, ведущее к деградации семьи и общества. В завершение муфтий призвал представителей традиционных религий объединиться против «тирании безнравственности» и предложил использовать российский опыт межрелигиозного диалога как пример для мира.

Напомним, что ранее верховный муфтий призвал мусульман молиться в мечетях, а не на улице.

Наталья Жирнова