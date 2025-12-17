Захарова: в ЕС растет число отказов в визах для россиян

В то же время российская сторона, как отметила официальный представитель МИД, не принимает зеркальных запретительных мер в отношении граждан Евросоюза

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Пресс‑служба МИД России сообщила о тенденциях в визовой политике Европейского союза в отношении российских граждан. Комментарий прозвучал от официального представителя министерства Марии Захаровой в связи с открытием визовых центров Кипра в России.

Захарова констатировала, что в странах ЕС наблюдается устойчивое ужесточение визового режима для россиян. По ее словам, растет число отказов в выдаче виз, сокращаются сроки разрешенного пребывания по туристическим визам, а отдельные европейские государства полностью приостановили их выдачу. Особое внимание она обратила на решение Еврокомиссии, вступившее в силу в ноябре 2025 года, о прекращении оформления многократных шенгенских виз для граждан России.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну прежде всего с частными или туристическими целями, — сказано в сообщении МИДа.

Она напомнила, что для всех граждан Евросоюза сохраняется возможность упрощенного въезда в Россию — через оформление единой электронной визы.

Наталья Жирнова