«Купил не в даркнете»: суд Казани отказался возвращать в колонию экс-главу ФСС Лоханова за «опасный» баллончик

Доводы ходатайства ФСИН судья отклонил

Фото: Динар Фатыхов

Только что Московский райсуд Казани рассмотрел дело о баллончике с дезодорантом для обуви бывшего главы Фонда соцстраха Татарстана Павла Лоханова. Этот предмет начальник казанского исправительного центра ФСИН оценил как легковоспламеняющееся вещество, признал ВИП-осужденного злостным нарушителем и просил вернуть его в колонию, отменив отбывание наказания в виде более мягких принудительных работ. По итогам заседания суд пришел к выводу, что столь жесткого наказания за явно неумышленное нарушение правил Лоханов не заслуживает, сообщает с места журналист «Реального времени».

В ходатайстве УФСИН по РТ было отказано. В прокуратуре не исключают, что сегодняшнее решение будет обжаловано.

«Я убежден — имеет место обычный законодательный пробел, когда обычный дезодорант, купленный в магазине, а не в даркнете, приравнивается к опасным веществам», — выступил на заседании Павел Лоханов и отметил, что почти каждый осужденный центра носит с собой куда более опасную вещь — зажигалку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании суда адвокат осужденного Вадим Максимов указывал — сотрудники исправцентра допустили подмену понятий — в первичном рапорте помощник дежурного трактовал пиктограмму на баллончике как знак «огнеопасно», а вот в последующих документах уже указывалось, что речь идет о легковоспламеняющемся веществе, что, по мнению защиты, не соответствовало действительности. Более того, адвокат подчеркивал — ни фото, ни видео того баллончика членам комиссии, что признавала Лоханова нарушителем, даже не представлялось, а состав якобы легковоспламеняющегося вещества никем не устанавливался.

При этом выяснилось — предмет, как запрещенный в режимном учреждении, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ должны были обязательно изъять, а далее либо хранить, либо уничтожить. Однако по факту его вернули самому Лоханову, что лишь подтверждает — изначально состава нарушения в его действиях сотрудники исправцентра не усматривали. «С наркотиками так же поступили бы?» — пошутил Максимов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры Московского района Фарид Залаков позицию учреждения ФСИН о злостном нарушении и пересадке ВИП-зэка в колонию поддержал. При этом он поделился с судом информацией — по результатам комплексной проверки в отдельно взятом исправцентре прокуратура Татарстана направляла представление в адрес начальника УФСИН по РТ, с требованием о дисциплинарном наказании самих сотрудников учреждения. В качестве одного из примеров в представлении фигурировал и факт с дезодорантом Лоханова, который тот пронес в центр через досмотровую зону.

Напомним, подопечным исправительного центра Павел Лоханов стал в мае этого года — по решению Верховного суда Татарстана, который признал незаконным отказ Зеленодольского суда в ходатайстве о замене остатка срока более мягким наказанием.

Под стражей ВИП-страховщик оказался еще в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед» — поставщика Фонда соцстраха. Деньги, согласно приговору, были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч. Осужденному назначили 9 лет колонии строгого режима, однако по итогам апелляции и кассации этот срок сократили до 6 лет и 6 месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На момент подачи защитой Лоханова ходатайства о замене неотбытого срока, тот успел получить за решеткой диплом профтехучилища по специальности электромонтер 2-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования и начал работать по новому профилю. А еще — дослужился до начальника ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны колонии, а затем и работу по новому профилю и заработал 8 поощрений со стороны администрации — за добросовестный труд и хорошее поведение. При таком статусе осужденный имеет право на дополнительные свидания, внеочередные передачи и перевод на облегченные условия труда.

Администрация колонии поддерживала перевод Лоханова на принудительные работы, однако Зеленодольский суд пришел к выводу, что он не утратил общественной опасности. И отказал со ссылкой на уже погашенные нарушения, допущенные во время нахождения бывшего ВИП-чиновника под арестом, в СИЗО. Повторимся, Верховный суд Татарстана высказал иную точку зрения.

На момент рассмотрения того ходатайства Лоханова был готов трудоустроить Казанский пороховой завод. Однако в итоге, по данным «Реального времени», наказание последние полгода бывший главный страховщик республики отрабатывал на производственном объединении «Зарница».

