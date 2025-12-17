«На складах огромное количество сыров и масла»: Татарстан попросит об интервенциях
Закупочная цена на молоко опустилась до 42 рублей за литр, а производство снизилось на 4% из-за снижения покупательной способности
«Любые ценовые колебания на молочном рынке сильно отражаются на нашей отрасли, так как республика является самым крупным производителем в стране. Сейчас закупочная цена на сырое молоко снизилась до 42 рублей, а высокие цены на готовую продукцию в стране привели к сокращению производства на 4% у наших переработчиков», — обрисовал сегодня последствия резкого подорожания «молочки» замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Для стабилизации ситуации республиканский Минсельхоз намерен обратиться в федеральный центр с просьбой о проведении закупочных интервенций избыточной продукции. В дополнение зампредкомитета Назип Хазипов предложил переработчикам оптимизировать затраты, но главное — интенсивнее расширять рынки сбыта за пределами республики. Подробнее — в материале «Реального времени».
Молоко поставили «охладиться»
Татарстанские молочники вновь оказались заложниками невыгодной ценовой конъюнктуры внутри страны, которая привела к затовариванию складов с молочной продукцией по всей стране. Как известно, розничные цены на «молочку» взлетели сразу на 30—50% в ноябре-декабре 2024 года. В мае 2025 года стоимость молока жирностью 2,5% на полке выросла до 85 рублей за литр, а сливочного масла — до 1 056 рублей за килограмм (по официальным данным Татарстанстата, — прим. ред.).
Тогда же руководство отраслевого Татмолсоюза высказывало опасения по поводу возможного наступления спада продаж. «До этого производители в течение двух лет «раскачивали» потребительский спрос. Тогда он рос с темпом в 6%, и вдруг обвал (случился летом, — прим. ред.). Как выбираться из ямы — непростая задача», — предупреждали переработчиков в отраслевом Союзе. Впрочем, глубина снижения спроса к концу этого года оказалась не столь критической — в пределах 4%, но все равно сложившиеся перекосы на молочном рынке вызывают озабоченность в отрасли.
О том, как чувствуют себя производители сырого молока и их переработчики на волне «высоких цен», замминистра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов рассказал на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Он напомнил, что на животноводство приходится до 65% всей выручки от реализации сельхозпродукции, причем половина этой суммы поступает от производства молока.
По итогам 2024 года Татарстан произвел 2,28 млн тонн молока, заняв первое место в стране. К 2030 году Татарстан взял на себя обязательство нарастить производство до 2,6 млн тонн. «Во исполнение пункта 6 указа президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» республика должна прибавлять в год по 52 тысячи тонн. Соответствующее соглашение подписано с Минсельхозом РФ», — сообщил Гелюс Баязитов.
Как в республике идут к 2,6 млн тонн молока к 2030 году
Молочники уверенно идут в этом направлении. «В этом году тенденция роста сохраняется: за 11 месяцев во всех категориях хозяйств произведено 2 миллиона 177 тысяч тонн молока, что на 3,6% больше, чем в прошлом году», — сообщил он.
Этот результат во многом обусловлен своевременным решением руководства республики в 2000-е годы о создании системы работы по сохранности поголовья коров. «Это позволило сохранить традиционный сельский уклад жизни. Есть коровы — есть крестьянин, есть крестьянин — есть деревня, есть деревня — есть государство», — сказал Гелюс Баязитов. По его мнению, дополнительные объемы сырого молока должны сгладить перекосы на молочном рынке.
Важным стимулом для развития молочного производства стала «единая субсидия», которая выплачивается производителю за каждый килограмм реализованного молока из бюджетов.
Субсидию на молоко потеряют 44% хозяйств, но зато станет больше кормовых центров
Однако в будущем году субсидию получат далеко не все. Она будет предоставляться тем, кто включен в единый реестр субъектов МСП и чей доход не превышает 800 млн рублей. Крупные и средние хозяйства лишатся господдержки.
— Это коснется около 44% производителей, а сумма субсидирования сократится в 2 раза — до 500 млн рублей, — предупредил Гелюс Баязитов.
Взамен вырастет федеральная поддержка тех, кто строит новые молочные комплексы. С этого года Минсельхоз России выдает субсидии на капитальные затраты (CAPEX) только для молочных комплексов вместимостью от 1 000 и более коров (ранее — от 400 и более). Согласно федеральной программе, инвестору компенсируются 30% затрат.
Но так как республика обгоняет другие регионы по выпуску молока, то татарстанским инвесторам компенсируется 42% затрат, уточнил замминистра сельского хозяйства. На разных стадиях реализации находятся еще 25 инвестпроектов на 16 тыс. голов, отчитывался министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на годовой коллегии ведомства в феврале этого года. Вложенные инвестиции составили свыше 16 млрд рублей.
С другой стороны, республика продолжит оказывать поддержку инвесторам строительства кормовых центров. В этом году на эти цели было выделено 200 млн рублей. На сегодняшний день в республике функционирует 58 кормовых центров в 24 районах, которые обслуживают 216 тысяч голов крупного рогатого скота в сельскохозяйственных формированиях. В этом году кормовые центры запущены компанией «Красный Восток» в Зеленодольском районе, хозяйством «Курсабаш» в Сабинском районе, в колхозе «Родина» в Алексеевском районе и др.
Минсельхоз РТ настроен на молочные интервенции
Инвестиционные проекты могут оказаться под угрозой из-за ценовых колебаний на молочном рынке. «Любые ценовые колебания на молочном рынке сильно отражаются на нашей отрасли, так как республика является самым крупным производителем в стране. Сейчас закупочная цена на сырое молоко снизилась до 42 рублей, а высокие цены готовую продукцию в стране привели к сокращению производства на 4% у наших переработчиков», — вернулся к главной теме замминистра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов.
По его словам, закупочная цена снизилась на 2 рубля 66 копеек по сравнению с началом 2025 года. Согласно прогнозам переработчиков, она может упасть до 35 рублей. При этом себестоимость производства растет, что приводит к снижению рентабельности. Не лучше себя чувствуют переработчики. «С января по октябрь 2025 года наблюдались высокие цены на сырье и готовую продукцию. Это привело к сокращению объемов производства готовой молочной продукции на 4%», — сообщил он, добавив, что на складах образовались запасы готовой молочной продукции.
Минсельхоз РФ собирается в будущем году вернуться к субсидированию переработчиков молока, но этого может оказаться недостаточно, считает Гелюс Баязитов.
Для стабилизации цен на произведенную продукцию Минсельхоз Татарстана готовится внести предложение о проведении закупочных интервенций избыточной продукции, сообщил Баязитов. «Назову только одну цифру — 500 тысяч тонн в молочном эквиваленте образовалось профицита», — уточнил он.
— На складах переработчиков РФ скопилось огромное количество сыров и сливочного масла. Они говорят, что себестоимость произведенной продукции практически сравнялась с отпускными ценами. Идет затоваривание. В ближайшем квартале такая тенденция сохранится, — подтвердил зампредкомитета Назип Хазипов, в прошлом замминистра сельского хозяйства РТ. Правда, он считает, что переработчикам нужно оптимизировать собственные затраты и расширять рынки сбыта за пределами республики.
