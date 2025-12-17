«На складах огромное количество сыров и масла»: Татарстан попросит об интервенциях

Закупочная цена на молоко опустилась до 42 рублей за литр, а производство снизилось на 4% из-за снижения покупательной способности

Фото: Мария Зверева

«Любые ценовые колебания на молочном рынке сильно отражаются на нашей отрасли, так как республика является самым крупным производителем в стране. Сейчас закупочная цена на сырое молоко снизилась до 42 рублей, а высокие цены на готовую продукцию в стране привели к сокращению производства на 4% у наших переработчиков», — обрисовал сегодня последствия резкого подорожания «молочки» замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Для стабилизации ситуации республиканский Минсельхоз намерен обратиться в федеральный центр с просьбой о проведении закупочных интервенций избыточной продукции. В дополнение зампредкомитета Назип Хазипов предложил переработчикам оптимизировать затраты, но главное — интенсивнее расширять рынки сбыта за пределами республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Молоко поставили «охладиться»

Татарстанские молочники вновь оказались заложниками невыгодной ценовой конъюнктуры внутри страны, которая привела к затовариванию складов с молочной продукцией по всей стране. Как известно, розничные цены на «молочку» взлетели сразу на 30—50% в ноябре-декабре 2024 года. В мае 2025 года стоимость молока жирностью 2,5% на полке выросла до 85 рублей за литр, а сливочного масла — до 1 056 рублей за килограмм (по официальным данным Татарстанстата, — прим. ред.).

Тогда же руководство отраслевого Татмолсоюза высказывало опасения по поводу возможного наступления спада продаж. «До этого производители в течение двух лет «раскачивали» потребительский спрос. Тогда он рос с темпом в 6%, и вдруг обвал (случился летом, — прим. ред.). Как выбираться из ямы — непростая задача», — предупреждали переработчиков в отраслевом Союзе. Впрочем, глубина снижения спроса к концу этого года оказалась не столь критической — в пределах 4%, но все равно сложившиеся перекосы на молочном рынке вызывают озабоченность в отрасли.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

О том, как чувствуют себя производители сырого молока и их переработчики на волне «высоких цен», замминистра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов рассказал на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Он напомнил, что на животноводство приходится до 65% всей выручки от реализации сельхозпродукции, причем половина этой суммы поступает от производства молока.

По итогам 2024 года Татарстан произвел 2,28 млн тонн молока, заняв первое место в стране. К 2030 году Татарстан взял на себя обязательство нарастить производство до 2,6 млн тонн. «Во исполнение пункта 6 указа президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» республика должна прибавлять в год по 52 тысячи тонн. Соответствующее соглашение подписано с Минсельхозом РФ», — сообщил Гелюс Баязитов.

Как в республике идут к 2,6 млн тонн молока к 2030 году

Молочники уверенно идут в этом направлении. «В этом году тенденция роста сохраняется: за 11 месяцев во всех категориях хозяйств произведено 2 миллиона 177 тысяч тонн молока, что на 3,6% больше, чем в прошлом году», — сообщил он.

Этот результат во многом обусловлен своевременным решением руководства республики в 2000-е годы о создании системы работы по сохранности поголовья коров. «Это позволило сохранить традиционный сельский уклад жизни. Есть коровы — есть крестьянин, есть крестьянин — есть деревня, есть деревня — есть государство», — сказал Гелюс Баязитов. По его мнению, дополнительные объемы сырого молока должны сгладить перекосы на молочном рынке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным стимулом для развития молочного производства стала «единая субсидия», которая выплачивается производителю за каждый килограмм реализованного молока из бюджетов.

Субсидию на молоко потеряют 44% хозяйств, но зато станет больше кормовых центров

Однако в будущем году субсидию получат далеко не все. Она будет предоставляться тем, кто включен в единый реестр субъектов МСП и чей доход не превышает 800 млн рублей. Крупные и средние хозяйства лишатся господдержки.

— Это коснется около 44% производителей, а сумма субсидирования сократится в 2 раза — до 500 млн рублей, — предупредил Гелюс Баязитов.

Взамен вырастет федеральная поддержка тех, кто строит новые молочные комплексы. С этого года Минсельхоз России выдает субсидии на капитальные затраты (CAPEX) только для молочных комплексов вместимостью от 1 000 и более коров (ранее — от 400 и более). Согласно федеральной программе, инвестору компенсируются 30% затрат.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но так как республика обгоняет другие регионы по выпуску молока, то татарстанским инвесторам компенсируется 42% затрат, уточнил замминистра сельского хозяйства. На разных стадиях реализации находятся еще 25 инвестпроектов на 16 тыс. голов, отчитывался министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на годовой коллегии ведомства в феврале этого года. Вложенные инвестиции составили свыше 16 млрд рублей.

С другой стороны, республика продолжит оказывать поддержку инвесторам строительства кормовых центров. В этом году на эти цели было выделено 200 млн рублей. На сегодняшний день в республике функционирует 58 кормовых центров в 24 районах, которые обслуживают 216 тысяч голов крупного рогатого скота в сельскохозяйственных формированиях. В этом году кормовые центры запущены компанией «Красный Восток» в Зеленодольском районе, хозяйством «Курсабаш» в Сабинском районе, в колхозе «Родина» в Алексеевском районе и др.

Минсельхоз РТ настроен на молочные интервенции

Инвестиционные проекты могут оказаться под угрозой из-за ценовых колебаний на молочном рынке. «Любые ценовые колебания на молочном рынке сильно отражаются на нашей отрасли, так как республика является самым крупным производителем в стране. Сейчас закупочная цена на сырое молоко снизилась до 42 рублей, а высокие цены готовую продукцию в стране привели к сокращению производства на 4% у наших переработчиков», — вернулся к главной теме замминистра сельского хозяйства РТ Гелюс Баязитов.

По его словам, закупочная цена снизилась на 2 рубля 66 копеек по сравнению с началом 2025 года. Согласно прогнозам переработчиков, она может упасть до 35 рублей. При этом себестоимость производства растет, что приводит к снижению рентабельности. Не лучше себя чувствуют переработчики. «С января по октябрь 2025 года наблюдались высокие цены на сырье и готовую продукцию. Это привело к сокращению объемов производства готовой молочной продукции на 4%», — сообщил он, добавив, что на складах образовались запасы готовой молочной продукции.

Минсельхоз РФ собирается в будущем году вернуться к субсидированию переработчиков молока, но этого может оказаться недостаточно, считает Гелюс Баязитов.

Для стабилизации цен на произведенную продукцию Минсельхоз Татарстана готовится внести предложение о проведении закупочных интервенций избыточной продукции, сообщил Баязитов. «Назову только одну цифру — 500 тысяч тонн в молочном эквиваленте образовалось профицита», — уточнил он.

— На складах переработчиков РФ скопилось огромное количество сыров и сливочного масла. Они говорят, что себестоимость произведенной продукции практически сравнялась с отпускными ценами. Идет затоваривание. В ближайшем квартале такая тенденция сохранится, — подтвердил зампредкомитета Назип Хазипов, в прошлом замминистра сельского хозяйства РТ. Правда, он считает, что переработчикам нужно оптимизировать собственные затраты и расширять рынки сбыта за пределами республики.