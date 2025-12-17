Новости общества

09:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

07:00, 17.12.2025

Местами метель, на дорогах гололедица

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах с мокрым снегом. Местами метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с. Утром ожидается от -5 до -10 градусов, днем — от -1 до -6 градусов, местами на востоке до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эдуардом Николаевым — руководителем спортивной команды КАМАЗ-Мастер
Официальные партнеры