Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

Местами метель, на дорогах гололедица

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Ожидается небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах с мокрым снегом. Местами метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с. Утром ожидается от -5 до -10 градусов, днем — от -1 до -6 градусов, местами на востоке до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина