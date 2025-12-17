МИД Таджикистана обратился к Колокольцеву по делу об убийстве мальчика в Одинцово

Накануне ученик школы погиб в результате нападения девятиклассника

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в телефонном разговоре с главой российского МВД Владимиром Колокольцевым потребовал всесторонне расследовать убийство 10‑летнего таджикского мальчика в подмосковном Одинцове. Информация об этом опубликована в Telegram‑канале ИА «Азия‑Плюс» со ссылкой на таджикское ведомство.

В ходе беседы министры обсудили происшествие в Успенской общеобразовательной школе поселка Горки‑2 Одинцовского городского округа. Трагедия произошла утром 16 декабря: ученик школы погиб в результате нападения девятиклассника. В ходе инцидента также получил ранение охранник учебного заведения.

Рахимзода подчеркнул, что подобные преступления не только шокируют общество, но и могут быть использованы радикальными группами для пропаганды насилия. Он настоял на проведении полного, тщательного и объективного расследования, выявлении всех причин происшествия и привлечении виновных к ответственности.

Колокольцев заверил, что следствие ведется под строгим контролем. По его словам, уже возбуждено уголовное дело и принимаются все необходимые меры для обеспечения справедливого расследования.

По данным ГУ СКР по Московской области, в отношении нападавшего подростка возбуждены уголовные дела по нескольким статьям:

убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ);

приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

В ходе предварительного расследования выяснилось, что нападавший мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, зафиксирована символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Подросток признал свою вину.

Рената Валеева