«Известия»: правительство России отказалось индексировать выплаты работающим пенсионерам

Правительство России не поддержало внесенный партией ЛДПР законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Кабинета министров.

Уточняется, что внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» было отклонено в связи с дополнительным расходом средств из федерального бюджета.

«Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», — говорится в заключении.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, перерасчет потребует выделения дополнительных 538 млрд рублей в следующем году. Вместе с этим в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечается, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал изданию, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса.

— Деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния или найти их за счет сокращения расходов. Мы убеждены, что со временем все равно придем к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект о выплате 13-й пенсии, его планируют рассмотреть осенью этого года. Согласно проекту, ежегодные выплаты пенсионерам будут предоставлять в декабре. Предусматривается увеличение вдвое выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста. По предварительным оценкам, на реализацию идеи потребуется 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

В том же месяце правительство России выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты могут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.



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Максим Кокунин