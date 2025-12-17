Власти Казани готовятся продать в 2026 году три особняка со статусом ОКН в центре

Речь идет о доме Карла Мюфке, Доме Соломина — Смолина и Доме Е.Е. Ульянова — С.В. Золиной — два последних находятся на Баумана

Фото: Роман Хасаев

В перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Казани и подлежащего приватизации в 2026 году, попали сразу три объекта культурного наследия. На это обратил внимание журналист «Реального времени».

Первый из них — Дом Карла Мюфке. Двухэтажный особняк, построенный в стиле эклектики, ранее был занят детским садом, но летом 2020 года в нем начали капитальный ремонт. В то же время стало известно, что почти впритык к нему появится жилой новострой. Несмотря на то, что местные жители выступали против появления такого недвижимого соседа, в августе 2025 года республиканский Госстройнадзор выдал заключение о соответствии девятиэтажки. В лот входит сам дом, техническое здание на 14 «квадратов» и земельный участок, площадью 1,4 тыс. квадратных метров.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Еще два лота расположены на Баумана. Первый из них — Дом Соломина — Смолина, построенный в 1857 году и расположенный по адресу Баумана, 62/Астрономическая, 9. Здание и территория вокруг обладают статусом объекта культурного наследия местного значения. Он получил свое название в честь основного владельца здания — В.Е. Соломина, который был директором Казанского общественного банка и купцом 2-й гильдии. Сегодня же в нем находится несколько заведений общепита. В данном случае власти планируют реализовать подвальное помещение, а также первый и второй этаж — общей площадью 720 квадратных метров.

Последний объект, который город планирует реализовать в 2026 году, — двухэтажное здание с антресолями, имеющее П-образную форму, на Баумана, 56 — Дом Е.Е. Ульянова — С.В. Золиной. Как и дом Соломина, здание обладает статусом объекта культурного наследия местного значения. Вместе со зданием идет и земельный участок площадью 2,8 тыс. квадратов. Дом был построен в первой половине XIX века. В 1851 году купец 2-й гильдии Е.Е. Ульянов восстановил его после пожара. В 1877 году С.В. Золина, купившая дом в 1874 году у свияжского мещанина П.Е. Ульянова, перестроила три корпуса во дворе, добавив к ним третий этаж. В советское время на первом этаже располагался магазин «Трикотажные изделия». Сейчас в нем располагается «Музей самогона».

Дмитрий Зайцев