«Мазда Соллерс» запустит новую производственную линию в 2023 году

Фото: Роман Хасаев (архив)

Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке после продажи компанией Mazda своей доли осталось привлекательным для инвесторов. Запуск новой производственной линии намечен на второй квартал 2023 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

По словам властей, сейчас первостепенная задача — это сохранить производственные мощности и коллектив предприятия. Профильные министерства находятся в постоянном контакте с руководством предприятия.

Зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко также добавил, что для успешного экономического будущего проекта есть объективные экономические предпосылки, в том числе выгодное расположение вблизи ключевых логистических точек и активный спрос на производимую продукцию.

Фото: wikipedia.org

Напомним, на прошлой неделе японская компания Mazda передала всю свою долю в ООО «Мазда Соллерс» компании по производству и продаже автомобилей во Владивостоке ПАО «Соллерс». Расходы, связанные с продажей доли, оценивались в $82 млн. Активы переданы за 1 евро.

В октябре американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу.

Известно, что «Соллерс» запустит в Елабуге производство новой линейки LCV под своим брендом до конца года. После ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства.



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Максим Кокунин