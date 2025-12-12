Татарстанский Дед Мороз может заработать 180 тыс. рублей за сезон

Визит Снегурочки обойдется дороже, чем старца с подарками

Фото: Динар Фатыхов

За новогодний сезон татарстанские аниматоры могут заработать в среднем 180 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Авито. Так, час визита Деда Мороза стоит не менее 2 тыс. рублей, Снегурочки — чуть дороже. Подробнее о том, что влияет на стоимость работы артистов, — в материале «Реального времени».



Праздник к нам приходит: спрос на Деда Мороза вырос почти в три раза

По данным Авито, ориентировочно средний заработок Деда Мороза и Снегурочки в Татарстане за сезон составляет порядка 180 тыс. рублей. В то же время фактический доход может существенно различаться в зависимости от количества заказов, квалификации специалиста и формата мероприятий, подчеркнули аналитики.

Стоимость работы Деда Мороза в республике начинается от 2 тыс. рублей в час. Интересно, что визит Снегурочки обойдется чуть дороже — от 2,2 тыс. рублей. В Казани ценник на визит волшебника и его внучки одинаков: от 2,5 тыс. рублей.

— На финальную стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, опыт артиста и дополнительные опции: например, интерактивы или участие сразу нескольких персонажей. Ближе к Новому году гонорары могут быть чуть выше из-за сезонного роста спроса и большой загруженности аниматоров, — добавили аналитики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дед Мороз ищет бороду и посох

За последний месяц интерес к услугам аниматоров вырос на 31%. Драйверы роста — артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, спрос на них увеличился почти в три раза. Более востребованной стала и аренда праздничных костюмов — на 18%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанцы интересуются не только арендой костюмов, но и их покупкой: продажи в ноябре увеличились в два раза в сравнении с октябрем. Наибольший рост показали костюмы Деда Мороза — в 2,5 раза. В среднем стоили они 6,5 тыс. рублей. Чаще стали покупать также посохи, бороды и костюмы Снегурочки. При этом стоимость всех этих позиций в преддверии декабря снизилась.

Интерес к новогодним шоу «под ключ» вырос в 3,5 раза, добавили в пресс-службе Авито. Компании начинают подготовку к корпоративам — интерес подскочил на 24%. Также на платформе растет интерес ко всем популярным праздничным услугам по отдельности — аренде лофтов, услугам диджеев, выступлениям певцов и танцоров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Под бородой из ваты — студенты и молодые артисты

На hh.ru вакансий для роли Деда Мороза и Снегурочки не размещали, хотя в других регионах они появились, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе платформы. При этом за последние 1,5 месяца в целом для аниматоров в республике было опубликовано 20 вакансий. Предлагаемый заработок существенно разнится — от 15 тыс. до 126,4 тыс. рублей.

— За последние 1,5 месяца татарстанцы, которые активно ищут работу аниматором или рассматривают предложения, разместили порядка 40 резюме. Отдельно упоминание Нового года в них не встречается. Однако, как показывает ежегодная аналитика, работу или подработку в качестве Деда Мороза и Снегурочки ищут студенты и молодые специалисты, работники творческих профессий и event-индустрии, — рассказали аналитики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным hh.ru, стоимость услуг зависит, как правило, от опыта исполнителей, формата мероприятия и даты выступления — чем ближе к Новому году, тем выше ставка.

— Также на цену влияют продолжительность программы, наличие собственных костюмов и реквизита, а в крупных городах услуги традиционно стоят дороже, чем в небольших населенных пунктах, — говорят эксперты.



При этом в Москве заработок аниматора, играющего Деда Мороза, может достигать 150 тыс. рублей — за месяц, а не за весь сезон. Ожидаемый доход Снегурочки будет ниже, порядка 120 тыс., передавал ТАСС.

Каждый второй казанец надеется отпраздновать Новый год за 10 тыс. рублей

В целом на празднование Нового года казанцы закладывают в среднем 14 тыс. рублей. Правда, каждый второй хотел бы уложиться в 10 тыс., четвертый — в 5 тыс. 19% готовы потратить от 10 тыс. до 15 тыс., 22% — до 30 тыс. Больше этих сумм закладывают 11% опрошенных.

Оформление жилья к празднику обойдется горожанам в 4,5 тыс. рублей. При этом молодежь готова потратить чуть больше — около 5,6 тыс. рублей. Покупать украшения преимущественно предпочитают в крупных торговых центрах и интернет-магазинах, хотя многие обращают внимание и на вторичный рынок, например площадки для размещения объявлений. Украшать дом намерено подавляющее большинство казанцев — 90%. Основные элементы оформления — искусственная елка и светящиеся гирлянды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Самыми желанными подарками для женщин, согласно исследованию дейтинг-сервиса Mamba, стали путешествия (57%), украшения (43%) и современная техника (30%). Мужчины предпочли бы романтический ужин (59%), стильные аксессуары (25%) и вещи для хобби (24%).